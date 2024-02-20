Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Брентфорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19.02
Атлетик
Жирона
32
Футбол. Зарубежный
19.02
Эвертон
Кристал Пэлас
11
Футбол. Еврокубки
21.02
Гент
Маккаби Хайфа
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лесовой объяснил, почему решил покинуть «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, на правах аренды выступающий за «Маккаби» (Хайфа), в интервью «СЭ» рассказал, почему решил покинуть московский клуб.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Лесовой объяснил, почему решил покинуть «Динамо» | Источник: Спорт-Экспресс

— Даниил, почему в итоге пришлось уходить из «Динамо», в котором так ярко начинал?

— Первый год в клубе — лучшее, что пока со мной было в футболе, потом травма, а дальше… Я мог бы подобрать много объяснений, но искать отговорки — удел слабых. О’кей, пусть так: я проиграл конкуренцию за место в составе. Принимаю это. Большая часть вины — на мне, хотя не соглашусь, что вся. Уточнять не хотелось бы. В итоге я устал сидеть на скамейке запасных. Когда выпускали осенью играть на Кубок и я проводил хороший матч, то приходил домой и светился от счастья. Хочу испытывать это чувство гораздо чаще, постоянно играть, поэтому решил уйти. В клубе согласились. При этом хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. О «Динамо» только теплые воспоминания, я получал колоссальное удовольствие — от коллектива, отношения болельщиков, базы. От всего. Но в то же время понимал, что переход назрел.

— Обиды на кого-то остались?

— Остались. Опять же, без конкретики.

Лесовой выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 13 матчей за московский клуб и отметился результативной передачей. В трех играх за «Маккаби» результативными действиями не отметился.

 Более 400 дел из базы Родченкова закрыли без санкций. Что это значит?
Лучшие фильмы с Дженнифер Энистон: от комедий до мелодрам
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь