Лесовой объяснил, почему решил покинуть «Динамо»

— Первый год в клубе — лучшее, что пока со мной было в футболе, потом травма, а дальше… Я мог бы подобрать много объяснений, но искать отговорки — удел слабых. О’кей, пусть так: я проиграл конкуренцию за место в составе. Принимаю это. Большая часть вины — на мне, хотя не соглашусь, что вся. Уточнять не хотелось бы. В итоге я устал сидеть на скамейке запасных. Когда выпускали осенью играть на Кубок и я проводил хороший матч, то приходил домой и светился от счастья. Хочу испытывать это чувство гораздо чаще, постоянно играть, поэтому решил уйти. В клубе согласились. При этом хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. О «Динамо» только теплые воспоминания, я получал колоссальное удовольствие — от коллектива, отношения болельщиков, базы. От всего. Но в то же время понимал, что переход назрел.