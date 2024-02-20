«Мы всё копим в себе». Экс-игрок «Спартака» Алекс — о ментальном здоровье футболистов | Источник: Чемпионат.com

"Жизнь в футболе большая ответственность. Каждый день ты должен быть победителем. И если ты не выигрываешь, то никуда не годишься. Игра идёт за игрой, и ты постоянно должен что-то придумывать, быть супергероем. Почему? Да потому что болельщики и клуб ждут, что ты снова покажешь себя с лучшей стороны.

И ты всё это накапливаешь, накапливаешь, накапливаешь в себе. Ты не можешь дать интервью и рассказать то, что спровоцирует проблемы. Ты не можешь ругаться с болельщиками, которые на тебя кричат. Это тоже вызовет проблемы. Поэтому футболисты копят всё в себе.

И даже если они успешны, они ведь еще тащат на себе родственников, ответственны за зарабатывание денег. Это тоже вытягивает энергию. Тебе кажется, что ты делаешь много всего, и при этом недостаточно. И вот в конце карьеры в тебе столько всего накапливается, как будто это мешок с мусором, который в конце концов рвётся. Возможно, объяснение в этом. У нас есть всё, деньги, слава, трофеи, признание людей, но ты держишь всё в себе, ты не заботишься о своем в ментальном состоянии на протяжении карьеры. Если бы игроки так делали, работали с профессионалами, возможно, этот груз был бы не таким большим. Но так как этого не происходит, просто нет времени ни на что, то большинство по завершении карьеры проходит через эти проблемы.

У многих ещё и другая. Они не накопили денег, сейчас у тебя есть всё, через пару лет ничего. И ты больше ничего не заработаешь. И тут приходит отчаяние. Ведь многие не умеют ничего, кроме как играть в футбол", — сказал Алекс в видео на YouTube-канале Nobel.