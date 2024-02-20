Дубль Классена, гол Угальде и 90 минут Джикии. «Спартак» разгромил чемпиона Киргизии | Источник: Без источника

«Спартак» продолжает сборы в Эмиратах. Команда немного перевела дух после очередной победы в зимнем турнире и перешла к заключительному этапу подготовки ко второй части сезона. Которая для красно-белых начнется в Петербурге. В планах «Спартака» два игровых дня подряд: во вторник матч с командой «Абдыш-Ата» из Киргизии, в среду — с казахстанской «Астаной». Чем-то даже напоминает старый добрый Кубок Содружества.

Состав «Спартака» не был очевидным: лучше всего этот набор игроков укладывался в схему с тремя центральными защитниками, но ведь Абаскаль в нынешнем сезоне так не играл ни разу. Не произошло этого и в матче с «Абдыш-Ата»: «Спартак» сыграл по традиционной для этих сборов структуре 4−4−2. Совсем непривычная позиция досталась только Классену — правого атакующего полузащитника, симметрично Зиньковскому. Правый защитник Маслов и центральный полузащитник Денисов — возможно, это и необычно для последнего времени, но опыт игры на этих позициях у спартаковских блондинов имеется. В центре обороны сыграли Джикия и Чернов, над Денисовым расположился Зорин, а пару форвардов составили Соболев и Игнатов.

Противостоял «Спартаку» действующий чемпион Киргизии, который в этом сезоне еще и очень успешно выступает в азиатском аналоге Лиги Европы. Но здесь важно отметить, что официальные игры у «Абдыш-Ата» начнутся только в апреле, поэтому соперники находятся на разных этапах подготовки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-15502770&hd=2&id=456248477&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпион Киргизии играл не только старательно, но и весьма стройно. Однако «Спартак» подошел к матчу достаточно ответственно, чтобы через 20 минут забрать контроль над игрой и открыть счет. Это Денисов забил классический для опорника мяч — из-за штрафной, плотным ударом точно в угол.

Второй мяч «Спартака» пришел из аута. Игнатов ввел мяч из-за боковой, затем красно-белые разыграли веерную комбинацию Соболев — Зорин — Классен с завершением последнего. А буквально через пару минут «Спартак» мог забить и третий, но Соболев не реализовал пенальти. Соперник у ворот красно-белых почти ничего не создал, а относительно опасный момент предотвратил Джикия, заблокировавший удар с угла вратарской.

Второй тайм начался с быстрого гола «Спартака». Денисов от лицевой откинул мяч назад, Соболев поставил корпус и зряче выкатил на пустой угол Классену. Игрок с самой неочевидной позицией оформил дубль. «Спартак» после этого успокоился, а «Абдыш-Ата» стал почаще доходить до ворот красно-белых.

Очевидно, что Абаскаль заранее распределил игровое время на два матча, и все замены были плановыми. В этот раз испанец дал по полчаса игрового времени Свинову, Пруцеву и Мозесу; чуть больше 10 минут — Угальде и Промесу. Выход этой связки оживил игру, и Угальде забил четвертый мяч — головой после подачи Рябчука.

В среду «Спартак» сыграет с «Астаной», которая в 2022 году выигрывала чемпионат Казахстана, а в прошлом стала второй. И там уже свой шанс получат все, кто смотрел за игрой с «Абдыш-Ата» со скамейки запасных.