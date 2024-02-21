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00:20 (мск), источник: Sport24

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в закрытом матче на сборах в ОАЭ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

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«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в закрытом матче на сборах в ОАЭ | Источник: fc-zenit.ru

Как сообщает журналист Иван Карпов, игра прошла в закрытом режиме. В составе петербуржцев голом отметился нападающий Матео Кассьерра, а за железнодорожников отличился защитник Наир Тикнизян.

Оба клуба не упомянули о прошедшем матче на своих интернет-ресурсах.

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