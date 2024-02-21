Вратарь «Зенита» Кержаков: ненавижу игры на сборах. Просто терпеть не могу

«Я ненавижу игры на сборах. Просто терпеть не могу. Как по мне, ты можешь показать свой максимум, только когда уже лёгкий. А на сборах играешь под нагрузками. Плюс вратари тренируются больше полевых. Чаще делаем упражнения на силу, взрыв. А потом выходим на матчи с гирями на ногах. Я никогда не любил такие истории», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.