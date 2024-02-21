В Англии хотят избавиться от украинца, ЦСКА подписал талантливого легионера. Трансферы и слухи дня

Что в России

Бывший защитник «Сочи» Юрганов перешел в «Факел»

Защитник Игорь Юрганов, последним клубом которого был «Сочи», продолжит карьеру в Воронеже. 30-летний футболист стал игроком «Факела». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным Transfermarkt соглашение с Юргановым рассчитано до лета 2025 года. В «Факел» защитник перешел на правах свободного агента. В текущем сезоне Игорь Юрганов принял участие в 9 матчах.

«Ахмат» подписал марокканского хавбека «Шерифа»

Центральный полузащитник молдавского «Шерифа» Мохамед Амин Талал перешел в «Ахмат». Стороны заключили контракт на 2,5 года, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

27-летний марокканец выступал за «Шериф» с начала 2023 года. Он стал чемпионом и обладателем Кубка Молдовы, а также сыграл с клубом на групповой стадии Лиги Европы.

Ранее Талал выступал во Франции за «Бастию», где в 40 матчах забил 4 гола.

ЦСКА объявил о переходе полузащитника юниорской сборной Алжира Айсауи

ЦСКА объявил о переходе полузащитника «УСМ Алжир» и юниорской сборной Алжира Сидахмеда Айсауи. Об этом сообщается в телеграм-канале армейцев. Игрок будет выступать под 19 номером.

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на два года.

19-летний Айсауи выступает на позиции центрального хавбека. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Рыбчинский перешел из «Локомотива» в «Балтику»

Полузащитник Дмитрий Рыбчинский перешел из «Локомотива» в «Балтику».

— «Локомотив» и «Балтика» договорились о переходе Дмитрия Рыбчинского в клуб из Калининграда. Благодарим Диму за игру в составе «Локомотива» и желаем ему удачи в будущем, — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

По информации официального сайта «Балтики», Рыбчинский перешел в калининградский клуб на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне Рыбчинский принял участие в 13 играх «Локомотива» во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Что в Европе и мире

Мудрик может покинуть «Челси». Руководство разочаровалось в украинце

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может покинуть «Челси». Руководство лондонского клуба разочаровалось в 23-летнем футболисте. Об этом сообщает Give me Sport.

Согласно информации источника, недовольство вызывает уровень игры Мудрика. Уже летом в «Челси» собираются рассмотреть вариант с продажей.

Напомним, что Михаил Мудрик был куплен у «Шахтера» за 70 млн евро. Еще 30 млн были прописаны в виде бонуса. В текущем сезоне украинец принял участие в 25 матчах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Барселона» рассчитывает подписать Кварацхелию за 90−100 млн евро

«Барселона» определилась с суммой для трансфера вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Telecomasia.net со ссылкой на информированный источник.

Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают варианты для усиления своей атакующей игры. «Барселона» рассматривает вариант с подписанием вингера неаполитанцев.

По данным источника, руководство «Барселоны» рассчитывает подписать футболиста за 90−100 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает Хвичу в 80 млн евро.