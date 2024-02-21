Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Гент
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
22:30
Ливерпуль
Лутон Таун
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Футбол. Еврокубки
20.02
Интер
Атлетико
10
Футбол. Еврокубки
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
20.02
Манчестер Сити
Брентфорд
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я уйду без шума. Будто меня не было». Душевное интервью с вратарем «Зенита» Кержаковым

Всё идёт к тому, что это последний сезон Михаила в карьере.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Интервью с вратарём Зенита Михаилом Кержаковым: завершение карьеры, физическая форма, будущее после футбола, РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Михаил Кержаков — актуальная легенда «Зенита». Хотя не уверен, что ему нравится, когда про него пишут именно так. Тем не менее: шесть чемпионских титулов (да-да, первый ещё в 2007-м), столько же Суперкубков, два Кубка, 130 матчей, так ещё и свой воспитанник — всё это наилучшим образом подчёркивает его значимость для клуба и города.

Мы поговорили с ним на втором сборе «Зенита». Параллельно команда участвовала в Кубке равноправия при поддержке Winline. Но сам голкипер сыграл только в одном матче с «Сантосом». Всё из-за небольшой простуды.

Кержакову 37, но выглядит он по-чумовому. Секрет молодости, которому не мешают сигары

— В январе тебе исполнилось 37, но выглядишь свежее и подкаченнее условного Вендела. Чем это можно объяснить, кроме генетики?
 — С возрастом я пересмотрел взгляды на некоторые вещи, в том числе на питание и восстановление. Естественно, не всегда был профессионалом. 12−14 лет назад я смотрел на режим совсем иначе. Сейчас вспоминаю и хватаюсь за голову.

Ни у меня, ни у брата не было тяжёлых травм. Это тоже сказалось. Единственную серьёзную получил в 30 лет, когда был частичный разрыв крестообразных связок. Но там неудачное приземление. Я знаю ребят, которые сильно моложе и мучатся с коленями, спинами. У меня тоже были проблемы со спиной в 19−20 лет. Помню эпизод, когда ещё с будущей супругой на начальной стадии отношений просыпаемся, и я говорю: «Не могу встать с кровати». Она мне говорит: «Ты прикалываешься?» А я реально не могу, звоню врачу, чтобы спасали. Стал после этого делать упражнения, укреплять корсет, спину. Это помогло.

— Во время коронавируса ты словно превратился в машину.
 — Лучшая форма была именно во время локдауна. Мы не знали, сколько всё продлится. Но поставил для себя жёсткую установку — строго следить за питанием и много заниматься. Последний приём пищи был в 17:00, один раз за всё время позволил себе бокал вина и тренировался как бешеный.

Источник: ФК "Зенит"

— Момент, когда стал иначе питаться и восстанавливаться — помнишь его?
 — Щелчка не было. Просто пришло со временем. Первое решение — вообще не курить кальян. У меня родился сын, понял, что продолжать несолидно. Потом случайно увидел фильм про сахар. И почти полностью отказался. Сразу почувствовал лёгкость в организме. Пробовал до этого не есть мясо, но эффекта ноль.

После стал что-то искать, читать, смотреть, узнавать про питание. Естественно, все знают, как правильно, но не все могут придерживаться. А я такой человек: если вижу результат — только продолжаю.

— Неужели даже трудно не было?
 — Вообще нет. Алкоголь практически не употребляю. Сложнее всего с кофе. Как-то не пил его две недели, а потом поехал на тренировку и взял на заправке. Выпил, приезжаю на базу и замечаю такую вещь: начинаю просто со всеми разговаривать. Чуть ли не сам с собой. Хожу туда-сюда, звоню кому-то, решаю вопросы. Приход был лютый. Но остановился.

— Недавно Юрий Жирков некоторых удивил.
 — Неужели карьеру возобновил?

— Нет. Просто рассказал, что таскал кальян на сборы. У тебя такое было?
 — Я — никогда. Чисто в досуговое время.

— Но в жизни остались хотя бы сигары.
 — Да, их люблю покурить. Не каждый день, конечно. Хотя в месте, где покупаю, рассказывают, что приходят люди и курят их на завтрак, обед и ужин. Я — раз в пару недель могу. Просто иногда хочется чуть отравиться.

Источник: Соцсети

— Ты как-то говорил: 10 лет назад чувствовал себя хуже, чем сейчас. Это ощущение остаётся?
 — Нет. Уже чувствуется, что организм немного не тот. С 32 до 35 открылось второе дыхание. Сейчас какие-то болячки, которые дольше заживают. Есть и какие-то хронические вещи. В мыслях ещё кажется, что всё заживает быстро. Но нет — надо больше времени проводить на восстановительных процедурах.

— Известны таланты Михаила Кержакова-рассказчика историй из прошлого. Есть ли ощущение, что среди нынешних героев нет таких, какие были 15−20 лет назад? И приключений будто бы меньше.
 — У меня главное приключение было, когда я заблудился на лыжах. Но это классическая история. Почти 20 лет назад. А сейчас локации не такие разнообразные, поэтому и историй меньше. Сел на чартер, прилетел, работаешь. Раньше было повеселее.

— Вспомнишь самый необычный зимний сбор, который был в карьере? Может, в «Волге», «Анжи» или в совсем раннем «Зените»?
 — Да в то время уже в Турцию ездили. Условия, в общем-то, были комфортные. Сейчас, понятно, другой уровень. Но я ведь начинал снизу — с трёхзвездочных, скажем так, отелей.

— Но досуг-то у вас был разнообразнее. Это сейчас развлечение — сгонять на Кубок Азии.
 — Кстати, это мой первый финал крупного турнира. До этого ни разу не был. Но организация не понравилась. Говорил с братом — он сказал, что на чемпионате мира в Катаре было то же самое. Местные садятся на чужие места, лезут без билетов. Полицейские ничего не могут сделать. И логистика в принципе странная — у водителя есть пропуск на парковку, а дороги перекрывают.

— Азия очень далеко от России?
 — Конечно. 100%. А для кого это секрет?

— Для некоторых — секрет.
 — Перестань. Они так преподносят.

Об ощущениях в коллективе, лидерстве и усталости от футбола

— Ракицкий в своё время говорил, что совсем не любит тренировки, особенно на сборах, а форму лучше набирать через игры. У тебя какое к этому отношение?
 — Я ненавижу игры на сборах. Просто терпеть не могу. Как по мне, ты можешь показать свой максимум, только когда уже лёгкий. А на сборах играешь под нагрузками. Плюс вратари тренируются больше полевых. Чаще делаем упражнения на силу, взрыв. А потом выходим на матчи с гирями на ногах. Я никогда не любил такие истории.

— Это у всех вратарей?
 — Нет. Тот же Помазун рассказывал мне, что любит играть на сборах. Давления нет и психологически проще.

— Ты застал разные периоды в «Зените». Начиная ещё с того, что был 15 лет назад, до 2024-го. Как сейчас чувствуешь себя в коллективе?
 — Непростой вопрос. Чем прекрасен футбол — он позволяет не чувствовать возраст. Сейчас ментально мне на 10 лет меньше. А в отпуске общался с людьми постарше и чувствовал себя уже на 45.

Источник: ФК "Зенит"

— А когда говоришь с условным Коваленко?
 — Ой, вот в такие моменты ловлю себя на мысли, что у нас совершенно разные волны. Перед одной игрой на стадионе выступал Macan. А я вообще не знал такого. Спрашиваю у Мостового: «Кто это?» Он отвечает: «Хватит прикалываться». А я ведь серьёзно. Андрюха начинает читать какой-то трек про «бэху». Я реально не слышал этого.

У меня вообще ощущение, что сейчас я здесь — волк-одиночка. Совсем юные парни друг с другом, иностранцы — со своими, средний возраст — тоже отдельно. Может, я к тренерскому штабу уже ближе? Шутка.

— Хочу спросить про лидерство. Есть примеры футболистов с ярко выраженными качествами. Ты себя когда-либо и где-либо ощущал лидером?
 — Мой характер иной. Считаю, что лидер в командном виде спорта — это тот, кто не только может что-то сказать в раздевалке, но и будет доносить мысли команды до руководства, тренерского штаба. Это такой батя-комбат. Должен следить, чтобы у всех игроков всё было нормально. Человек-проводник. Я этого никогда не хотел. Вратарская позиция и так требует фокуса. По мере возможностей могу донести просьбы ребят, но нельзя сказать, что я лидер и решаю всё.

— О ком думаешь, когда слышишь «лидер команды»?
 — Гарик Денисов. Первым вспоминается. Руслан Анджинджал в «Волге». В «Анжи» таких было несколько — я, Илюха Максимов.

Источник: ФК "Зенит"

— Сейчас в «Зените» такого человека нет?
 — Я не могу сказать, что он здесь нужен. В «Зените» нет бытовых проблем, атмосфера рабочая. Это не клуб первого дивизиона. Так что здесь лидер не так необходим.

— Ты был капитаном «Зенита» 15 раз. Тот же Карпин говорил, что вообще неважно, у кого повязка. Лидеры все. У тебя к этому какое отношение?
 — Мне не нравилось быть капитаном. Считаю, он должен быть как можно чаще в игре. А вратарю в этом плане тяжелее. И, как по мне, это расфокус. Я не побегу на другую половину поля общаться. Это просто бесполезная трата сил. Акинфеева можно выносить за скобки всего. Я про остальных.

— Сейчас у тебя 130 матчей за «Зенит» — восьмой в списке за всю историю. К концу сезона вполне можешь войти в топ-5. Есть какое-то внимание к подобной статистике?
 — Читал только про «сухие» матчи. Там я, по-моему, обошёл Березовского (у Кержакова сейчас 52 «сухих» матча, а у Березовского — 51. — Прим. «Чемпионата»). Подумал, прикольно.

— Популярное выражение у футболистов, вернувшихся из отпуска, — «я скучал по атмосфере». По чему в отпуске скучал ты?
 — Я могу сказать честно: впервые за всю жизнь в отпуске вообще не скучал по футболу.

— Это знак.
 — 100%. Боженька на что-то указывает. Хорош уже людей смешить, пора заканчивать.

— А что у вас с атмосферой?
 — Абсолютно нормальная. Мне вообще повезло: за всю жизнь я не оказывался в команде с гнилой атмосферой.

— Но гадкие люди-то были?
 — Были, конечно. Но не среди игроков. Таких коллектив всегда выдавливает. Это закон природы. Есть люди, которые просто крутятся в футболе. И они оставили неприятное впечатление. Но я давно решил: не буду тратить нервы и силы на них, обижаться или что-то в этом духе. Это их проблемы. А негатив выносить куда-то не хочу. Были ли люди, которые делали мне нехорошие вещи? Были. Даже близкие мне. Но они впоследствии теряли больше, чем я. Надёжного и близкого друга, который мог бы дать им больше.

В чëм сила конкурентов Кержакова, лучшие вратари в РПЛ, отношение к словам ветеранов

— Летом после Суперкубка у тебя спросили про Адамова. Уже тогда появлялась информация, что он приходит в «Зенит». Ответ — что-то в духе: «Вот нормальный вратарь, а не мешок, как я». Это был прикол?
 — Ты сам видишь — пришёл нормальный вратарь. Но когда я это говорил, то скорее в шутку. Не знал же уровень Дэна. Сейчас, конечно, он машина. Мой ответ тогда был, естественно, с юмором. Было хорошее настроение. Я не считаю себя мешком и последним куском. Но и суперкрутым вратарём тоже не являюсь.

— Зимой ты ненадолго вылетел из-за травмы, Васютин сыграл в Оренбурге, а после именно Денис играл в рамке. Можешь дать независимую оценку его сильных и слабых сторон?
 — Про слабые — не могу. Про сильные — хорошая школа, шикарная антропометрия, умение играть ногами и спокойствие.

— Что не так с Васютиным?
 — Так иногда бывает. Это просто не объяснить. Сейчас не именно про Васюту — он тоже машина. Но бывает, что человек попадает в нужную струю, даже если слабее. А бывает, что сильнее — но одно, другое, третье. Я не могу объяснить, от чего это зависит. Просто без понятия. Я таких ситуаций видел много: человек всё делает правильно. Ну просто всё. А потом выходит, и ему залетает. Бывает же такое, что человеку просто пофиг. Но при этом всё летит в него.

Источник: ФК «Зенита

— Следишь за Одоевским?
 — Общаемся иногда, поздравляем друг друга с днём рождения. Тем более Астрахань не чужая для меня команда.

— Рано или поздно придётся выбрать наследника. Укажешь перед уходом на кого-то из нынешних вратарей?
 — Нет, конечно. Это же так не работает. Думаю, что уйду очень спокойно, без шума. Будто бы меня и не было.

— Если говорить о вратарях в РПЛ в целом, кто сейчас для тебя в топ-3?
 — Акинфеева сразу выносим за скобки. И не расставляя по местам — Сафонов, Лантратов, Помазун и Артурчик Нигматуллин.

— Что-то Нигматуллин поздно раскрылся.
 — Он же как вино. Мы все как вино. У всех в разное время наступает момент.

— А Сафонов тогда пиво?
 — Сафонов — сидр. Нельзя передержать, а то забродит.

— Говорили, что Зенит может пригласить Агкацева. Как тебе эта идея?
 — Классный вратарь. Я с ним был на сборах. Думаю, он должен играть как можно чаще. Он уже готовый вратарь для клуба РПЛ.

— Мне интересно, а как сейчас строится подготовка вратарей в «Зените»? Можно ли сказать, что Жевнов больше операционист, а Бирюков — стратег?
 — Думаю, стратегию они вырабатывают вместе, а последнее слово за Богдановичем. Владимирович, естественно, моложе, поэтому больше работает с нами.

— У тебя по ходу этого сезона возникали мысли, что ты можешь вылететь из основы по игровым причинам?
 — Да. В периоды ошибок. Сначала с ЦСКА — но там думал, что нет. Потому что кредит доверия определённый имелся. Потом было повреждение, а Дэн играл уверенно. Я вернулся. И понимал, что следующий эпизод будет заключительным. И тут «Локомотив». Гол в ближний.

— Исключительно твоя ошибка?
 — А ты как думаешь? Конечно, моя! Детская. На ближнем был Круг, но он поднялся выше. Всё по делу. Объяснять тонкости не буду. Может, сделаю это когда-нибудь в специализированном вратарском подкасте.

— Ты понимаешь ветеранов, которые бывают возмущены внутренними процессами в клубе?
 — Ветераны всегда всем недовольны. Это нормально — конфликт поколений. Конечно, большинству хочется вернуть начало 2000-х. Но надо понимать: сейчас это невозможно. Если брать большой исторический отрезок клуба, то сейчас вот такой короткий период. И он тоже пройдёт, наступит новый. 20 лет назад «Зенит» был другой, сейчас — такой. Уверен, даже если спросить Богданыча, то он скажет, что был бы рад видеть в костяке больше российских игроков. Но цель же — выигрывать титулы.

— А ты сам можешь через 30 лет стать брюзжащим стариком?
 — Надеюсь, я не стану таким. Хотя не говорю, что супердобродушный. Но я спокойно отношусь к поколенческим моментам. Я не набрасываюсь на молодёжь, хотя порой пихаю. Но понимаю: они не хуже, не лучше — просто другие.

О (возможном) финише карьеры, идеях на будущее и старшем брате

— Лето. Расшифруй, пожалуйста, недавнюю цитату: «Я для себя приоритеты расставил».
 — Скажу так: с высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для манёвра. Без этого никак. Вдруг мне позвонит Александр Иванович и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим». Всё может быть.

— Это твоё внутреннее понимание, что контракт тебе вряд ли предложат?
 — Тут дело не в контракте. А в моём ощущении, хочу ли я дальше продолжать.

— Этой зимой ты понял, что не очень?
 — Я понимаю, что конец близок. Очень близок. И уже больше думаю о жизни после футбола.

— Когда ты будешь готов принять итоговое решение?
 — Весной.

— Зависит ли это от того, сколько времени ты проведёшь на поле?
 — Это уже не главный показатель. Тем более болельщики наверняка подумают: «Только не это!».

— Думаю, на самом-то деле тебя любят. И когда уйдёшь, ещё не раз вспомнят.
 — Сейчас у меня нет честного и точного ответа. Клуб может предложить продление? Наверное, может. А я могу ответить: «Я устал и ухожу».

Понимаешь, особенность моего психотипа такая: у меня часто могут меняться внутренние ощущения. Два года назад вообще хотел закончить. Помню, подписал новый контракт и просто не хотел ездить на тренировки. Оставить всё это и никогда не видеть футбол. Прошёл месяц, и всё изменилось. Я встал в ворота и понял, что не хочу заканчивать. Так что давай дождёмся весны.

— Ты хотел бы прощальный матч в «Зените»?
 — Нет. Не думаю, что заслужил это. Скажу так: волей или неволей я всегда сравниваю себя с братом. Не в плане того, что я не такой популярный и крутой. Просто понимаю, что его вклад в «Зенит» был куда выше. И это абсолютно справедливо. Брат заслуживал такой карьеры куда больше, чем я. То, через что он прошёл в детском и юношеском возрасте, было куда тяжелее. Он заслужил красивое прощание, а я — нет. Он был среди тех, кто разогнал «Зенит» до состояния «Сапсана». А я лишь запрыгнул на ступеньку последнего вагона.

— Появилась неожиданная идея: прощальный матч братьев Кержаковых. Ведь у него тоже не было такого. А была бы красивая история.
 — Я надеюсь, что к тому времени у брата будет работа. Но вообще идея интересная. Возьмём на рассмотрение. Прощальный совместный матч — звучит круто. Но у нас ещё поколение подрастает — Кержаковы ещё будут в «Зените»!

Источник: РИА "Новости"

— Главное — что после? Какие у тебя мысли на этот счёт?
 — Я знаю. Вариантов много. Даже не знаю, хорошо это или плохо.

— Варианты распространяются за пределы футбола?
 — Надеюсь. Всё зависит от меня.

— Если позволишь, выскажу такое мнение: ты мог бы быть крутым экспертом на ТВ или в YouTube. А ещё суперским тренером — ты думал об этом?
 — Я не готов смотреть столько футбола. Даже какой-то матч Лиги чемпионов, пусть там и суперсоперники, я не смотрю. В это время уже сплю. Знаю, что есть те, кто не смотрит, но много говорит. Но я так не смогу. А тем более смотреть много российского футбола — нет, пока без меня.

— Мне все говорят: Кержаков очень тонко разбирается во вратарском деле.
 — Много говорить — не значит разбираться. Одно дело, когда я что-то вижу и даю какие-то оценки, другое — с этим работать, кому-то помогать и пытаться исправить. Я сомневаюсь, что хорош в этом. Теоретически мы все обладаем крутыми возможностями. Но взять и сделать — это совсем другое.

— Тебе интересны бизнес, инвестиции? Расскажи об этом.
 — Я пассивный инвестор, не более. А с точки зрения бизнеса — у меня есть доля в пивном предприятии. Хорошо помню, как два года назад у меня было четыре выходных и я поехал с компаньоном на производство и переговоры. Вспоминаю кипу листов с дебетом, кредитом, финотчётом. Сидел со всем этим и просто не понимал, что мне делать. Приехал на производство, пообщался с людьми и через два дня чувствовал себя настолько вымотанным… Это хуже, чем после сборов. Голова была как арбуз. С непривычки, конечно, тяжело. Но я пока не понял, насколько для меня это будет интересно. Если вдруг проснётся желание, то почему нет?

Источник: Соцсети

— Что ещё в сфере твоих интересов?
 — Погружаюсь в экономику. Какие-то пока примитивные вещи — про рецессии, инфляцию. Интересно расширять кругозор.

— Жалеешь, что не делал это 10 лет назад?
 — Жалею. Но всему своё время. 10 лет назад даже не подумал бы об этом. А сейчас интересно. Плюс стараюсь учить язык. Хотя первые полгода мучился и хотел всё это бросить. Я понимаю, что ты хочешь вывести меня на конкретный ответ, чем я займусь после.

— Именно так.
 — У меня его нет. С одной стороны, мне будет тяжело, если я полностью отрекусь от футбола, которым занимался 30 лет. Не скажу, что разбираюсь в этом досконально, однако многое понимаю. С другой стороны, мы живём один раз. И хочется попробовать что-то новое, вообще не связанное с футболом. Но, может, мне это не понравится? Такое же возможно? Плюс у людей, которые будут моими конкурентами, есть гандикап, так как они занимаются какой-то деятельностью дольше. Поэтому давай вернёмся к этой теме ближе к лету.

— Твой брат. Расскажи, как у него дела?
 — Он живёт в Сербии, так как его сын учится в местной школе. Решили ничего не менять. Поэтому пока там.

— У него не наступило разочарования от тренерства?
 — Думаю, нет. Он просто горит этим.

— После Нижнего — Кипр, Сербия… Будто какая-то слишком быстро наступившая чёрная полоса.
 — Не назову это чёрной полосой. Скорее опыт. Потом будет что-то белое. У него есть предложения, 100%.

— Если он попросит тебя помочь и стать, условно, тренером вратарей — согласишься?
 — Наверное, нет. Но если будет безвыходная ситуация — как я могу не помочь брату?

Беседовал: Дмитрий Зимин

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь