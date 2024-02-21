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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес неудержим на сборах. Абаскаль определился с составом на «Зенит»?

«Спартак» в Эмиратах разгромил «Астану».

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Промес неудержим на сборах. Абаскаль определился с составом на «Зенит»? | Источник: ФК «Спартак»

Матчами с «Абдыш-Ата» и «Астаной» «Спартак» закрывал игровую программу зимних сборов. Хотя нельзя исключать, что Абаскаль решит провести спарринг-другой: команда пробудет в Эмиратах еще неделю, время для этого есть. Но пока других матчей в планах «Спартака» нет.

Делать какие-то глобальные выводы из товарищеских игр — дело неблагодарное, но на определенные детали обратить внимание стоит. Главный месседж Абаскаля в двух этих матчах заключался в составах. Во вторник с чемпионом Киргизии вышел скорее второй состав. На это указывают многие факторы. Здесь и практически не имеющие игровой практики Классен и Маслов, которые вроде бы уже были одной ногой в аренде; и вернувшийся из этой самой аренды Зорин — самый молодой из полевых игроков; ну и в конце концов пара центральных защитников Джикия — Чернов. Центр обороны — одна из двух ключевых спартаковских тем этой зимы, и Абаскаль двум россиянам предпочитает Бабича и Дуарте. Это очевидно и бесспорно.

Собственно, серб и парагваец вышли на игру с «Астаной». Справа в обороне, как и во всех матчах зимнего турнира, расположился Зобнин, слева — Хлусевич. В центре поля — Мартинс и Пруцев, по краям — Медина и Мозес, впереди — Промес и Угальде. Все это в формате 4−4−2, за зиму мы к этой схеме привыкли.

Является ли состав «Спартака» на матч с «Астаной» оптимальным на момент рестарта сезона? По нескольким позициям есть вопросы. Даже без учета того, что пока играть не готовы Литвинов и Бонгонда, которые могли бы претендовать на место в составе. Во-первых, вопросы вызывает присутствие Соболева в условно втором составе. Во-вторых, Зиньковский вполне готов быть основным левым полузащитником — тем более, что его конкурент Мозес после травмы своего уровня не показывает. Что касается вратарской позиции, то здесь 50/50 — по умолчанию первым номером вроде как является Селихов, но подменявший его осенью Максименко выглядел хорошо.

Соперник у «Спартака» был очень приличный — экс- и вице-чемпион Казахстана, эта команда регулярно играет в еврокубках. И конкретно сейчас «Астана» в порядке — в этом на прошлой неделе мог убедиться «Краснодар», проигравший в товарищеском матче со счетом 2:4. В той встрече «Астана» показала, что умеет играть и в позиционном нападении, и бежать в контратаку.

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А вот в матче со «Спартаком» мы этого не увидели. Красно-белые же выглядели здорово: вышли максимально заряженными, команда смотрелась легко и мобильно. Получалось практически все — и накрывать соперника на его половине, и быстро выходить из обороны, проходили передачи в свободные зоны и разной степени изощренности комбинации.

«Спартак» открыл счет после стандарта: Медина с левой выполнил хорошую подачу (для это ведь его и покупали, верно?), Угальде напугал защитника, и тот срезал мяч в свои ворота. Затем красно-белым удалась красивая по геометрии комбинация, которую завершил Промес, а вскоре голландец оформил дубль. В том моменте здорово сыграл Угальде — отобрал мяч в центре и вывел партнера к воротам. Концовку тайма «Спартак» провел на своей половине, но все было под контролем — участие Максименко в игре не требовалось. Ну, а перед перерывом Промес оформил хет-трик — совершенно потрясающим дальним ударом.

И два главных впечатления от сборов «Спартака», которые только укрепились во время этой игры. Во-первых, легкость Промеса. Понятно, что в его голове сейчас далеко не только футбол, но выходя на поле, он обо всем этом забывает и просто наслаждается игрой, а весь негатив трансформируется в спортивную злость. Промес на этих сборах просто неудержим. Во-вторых, разноплановость Угальде. «Спартак» приобрел не классического страйкера-забивалу, а очень разностороннего игрока атаки. Который может и опуститься, чтобы помочь команде в отборе, и головой забить (при росте 172 см), и отдать голевую. Причем, как кажется, даже с большим удовольствием. Игрок нестандартный, а в случае с такими самое главное — правильно их использовать.

Как и накануне, «Спартак» сбавил обороты, доведя счет до крупного. По истечении часа игры Абаскаль начал делать плановые замены, и касались они исключительно средней линии и группы атаки. Красно-белые сосредоточились на отработке менее эффектных элементов игры и спокойно довели матч до победы, сохранив сухой крупный счет.

В матче с «Астаной» мы наверняка увидели «Спартак», максимально приближенный к тому, который начнет весну. Больше трех изменений в этом составе вряд ли стоит ожидать.

Олег Кошелев

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