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21 февраля, источник: Чемпионат.com

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника Калайды из молодёжного ЦСКА

«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе полузащитника Дмитрия Калайды из молодёжного ЦСКА.

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«Пари НН» объявил о переходе полузащитника Калайды из молодёжного ЦСКА | Источник: ЦСКА

«Я очень рад перейти в “Пари НН”. Меня очень хорошо приняли в нижегородской команде. Со всеми ребятами успел познакомиться, кого-то знал и раньше. Коллектив дружный. Мне всё нравится. Буду стараться радовать болельщиков забитыми голами и результативными действиями. В первой части сезона команда показала достойный результат. А в весенней части чемпионата надо выступить ещё лучше», — приводит слова Калайды пресс-служба клуба.

19-летний россиянин в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Молодёжной футбольной лиги (МФЛ), в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 тыс.

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