Вундеркинд из Узбекистана подорожал на миллион евро и приблизился к Зайнутдинову

Источник: ПФК ЦСКА

Теперь по информации Transfermarkt Файзуллаев оценивается в пять миллионов евро: его стоимость выросла на один миллион евро. Отмечается, что это произошло после выступления сборной Узбекистана на Кубке Азии в Катаре, где его национальная команда дошла до ¼ финала, где уступила хозяевам турнира. Примечательно, что рост стоимость является наибольшим среди всех участников Кубка Азии.

Файзуллаев принял участие в пяти матчах, отметившись двумя забитыми голами в матчах с Индией (3:0) на групповом этапе и Таиландом (2:1) в ⅛ финала.

Напомним, что Файзуллаев в 2023 году перешел в ЦСКА из «Пахтакора» за 500 тысяч евро. На счету 20-летнего игрока 18 матчей в составе московского клуба во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два гола и девять ассистов.