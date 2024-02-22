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00:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» сыграл вничью с чемпионом Туркменистана

Как стало известно «СЭ», в среду, 21 февраля, «Зенит» провел закрытый товарищеский матч на заключительном сборе в ОАЭ.

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«Зенит» сыграл вничью с чемпионом Туркменистана | Источник: «Зенит»

Встреча с чемпионом Туркменистана «Аркадагом» завершилась вничью — 1:1. Гол у петербуржцев на счету Вильсона Изидора.

Состав сине-бело-голубых преимущественно состоял из футболистов, которым осенью не хватало игровой практики. В частности, на поле появились игроки «Зенита»-2 Аким Белохонов и Никита Вершинин, которые не принимали участия в двух предыдущих сборах главной команды.

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