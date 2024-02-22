Адвокат Промеса: решение суда не окончательное, а без этого каждый подозреваемый невиновен

«Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. Это может означать лишь одно — вердикт суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама после подачи апелляции проведёт полную переоценку уголовного дела нашего клиента. Также во время публичного слушания, дата которого ещё не назначена, в апелляционном суде мы повторно объясним все наши жалобы по решению суда. Хотелось бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным, и Квинси Промес не исключение», — приводит слова Хоф «Матч ТВ».