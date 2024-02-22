Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Фрайбург
Ланс
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Брага
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Аякс
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Спарта П
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Шахтер
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
Юнион
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Легия
Мольде
Футбол. Еврокубки
21.02
Порту
Арсенал
10
Футбол. Еврокубки
21.02
Наполи
Барселона
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Данное слово важнее документов». Вангер Лав — о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав высказался о нашумевшем переходе экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
«Данное слово важнее документов». Вангер Лав — о переходе Марио Фернандеса в «Зенит» | Источник: Чемпионат.com

«Смог бы я поступить так же, как Марио Фернандес? Нет, если бы я о чём-то договаривался с клубом, я бы придерживался этих договорённостей. Данное мною слово для меня даже важнее, чем подписанные документы. Это я всегда говорил президенту. Когда я с кем-то о чём-то договариваюсь, придерживаюсь этих договорённостей. Нарушить их ни деньги, ни человек, ни другой клуб меня не заставят. Со мной такое тоже было. Я просил президента ЦСКА, чтобы меня на год отпустили в Бразилию. Президент разрешил, я провёл год в Бразилии и потом вернулся в ЦСКА, не перешёл ни в какой другой клуб. Если что-то обговариваю с людьми, то точно выполняю», — сказал Лав в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Фернандес стал игроком «Зенита» 17 июля 2023 года. Дебютировал за сине-бело-голубых защитник в домашнем матче Фонбет Кубка России с «Ахматом».

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь