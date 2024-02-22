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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Рубина» Безруков рассказал, кого из футболистов Рахимов ругает больше всех

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал, кого из футболистов казанского клуба главный тренер Рашид Рахимов ругает больше всех.

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Игрок «Рубина» Безруков рассказал, кого из футболистов Рахимов ругает больше всех | Источник: Чемпионат.com

В то же время он подчеркнул, что всё это происходит исключительно в рамках тренировочного процесса.

«Обычно это вся команда, ха-ха. Но можно выделить Марата Апшацева, Егора Тесленко и меня. Мы вместе шутим и вместе от него получаем. Но это всё в рамках тренировочного процесса», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Рашид Рахимов тренирует «Рубин» с апреля 2023 года. Под руководством 58-летнего специалиста казанский клуб выиграл Первую лигу в сезоне-2022/2023. В нынешнем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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