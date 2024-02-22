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11:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Руслан Безруков: однажды записался к психологу, но с проблемами помог Слуцкий

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал о психологической помощи от бывшего тренера команды Леонида Слуцкого.

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Руслан Безруков: однажды записался к психологу, но с проблемами помог Слуцкий | Источник: Чемпионат.com

«Конечно, психологические проблемы возникают. Но футболисты, которые дошли до высокого уровня, научились бороться с этим. Когда я пришёл в “Рубин”, тоже с этим столкнулся, особенно после промахов с убойных позиций. Я был расстроен, даже записался к спортивному психологу, но мне эта терапия не помогла. Повлияло общение с Леонидом Викторовичем и поддержка от команды. В таких случаях надо просто трудиться, всё пройдёт», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Леонид Слуцкий в декабре 2023 года возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Контракт 52-летнего специалиста с командой рассчитан до декабря 2024 года. Ранее Слуцкий пробовал свои силы в европейских клубах: «Халл Сити» (с июня по декабрь 2017 года) и «Витессе» (с июля 2018-го по ноябрь 2019-го).

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