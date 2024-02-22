Руслан Безруков: однажды записался к психологу, но с проблемами помог Слуцкий

«Конечно, психологические проблемы возникают. Но футболисты, которые дошли до высокого уровня, научились бороться с этим. Когда я пришёл в “Рубин”, тоже с этим столкнулся, особенно после промахов с убойных позиций. Я был расстроен, даже записался к спортивному психологу, но мне эта терапия не помогла. Повлияло общение с Леонидом Викторовичем и поддержка от команды. В таких случаях надо просто трудиться, всё пройдёт», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.