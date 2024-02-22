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11:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Нигматуллин: в ЦСКА Федотов предпочитает работать с опытными футболистами, а не с молодыми

Бывший голкипер «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался о работе главного тренера армейцев Владимира Федотова.

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Нигматуллин: в ЦСКА Федотов предпочитает работать с опытными футболистами, а не с молодыми | Источник: Чемпионат.com

«Кучаев уже не очень молодой, но воспитанник ЦСКА. Тенденция с частой продажей своих воспитанников связана с тем, что ставка делается на более опытных игроков. Вероятно, Федотов предпочитает работать с опытными футболистами, а не с молодыми. У всех есть свой стиль и привычки.

У Семака тоже нет привычки работать со своими воспитанниками — тоже предпочитает работать с готовыми игроками. Развивать молодёжь — это отдельная способность и талант. Конечно, это похвальный талант. Но только тренер отвечает за результат, и у каждого своё виденье», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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