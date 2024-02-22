Новичок «Ахмата» Талал: «Грозный кажется мне прекрасным городом. Он соответствует моим ценностям»

«Переход в “Ахмат” привлек меня возможностью играть в РПЛ. Кроме того, мне понравилась высококачественная тренировочная база. Также свою роль сыграла и речь тренера, которая была очень убедительной.



Грозный кажется мне прекрасным городом, судя по фотографиям и видео, которые я видел. Это также город, который соответствует моим ценностям. Думаю, что буду чувствовать себя там как дома. Мне не терпится поближе познакомиться с Грозным и его жителями», — сказал Талал корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.