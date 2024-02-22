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11:39 (мск), источник: Sport24

Новичок «Ахмата» Талал: «Грозный кажется мне прекрасным городом. Он соответствует моим ценностям»

Центральный полузащитник Мохамед Амин Талал, перешедший из молдавского «Шерифа» в «Ахмат», рассказал, почему решил продолжить карьеру в чемпионате России.

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Новичок «Ахмата» Талал: «Грозный кажется мне прекрасным городом. Он соответствует моим ценностям» | Источник: Sport24

Грозненский клуб заключил с 27-летним марокканским футболистом контракт на 2,5 года.

«Переход в “Ахмат” привлек меня возможностью играть в РПЛ. Кроме того, мне понравилась высококачественная тренировочная база. Также свою роль сыграла и речь тренера, которая была очень убедительной.

Грозный кажется мне прекрасным городом, судя по фотографиям и видео, которые я видел. Это также город, который соответствует моим ценностям. Думаю, что буду чувствовать себя там как дома. Мне не терпится поближе познакомиться с Грозным и его жителями», — сказал Талал корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.

Талал выступал за «Шериф» с начала 2023 года. Он стал чемпионом и обладателем Кубка Молдовы, а также сыграл с клубом на групповой стадии Лиги Европы.

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