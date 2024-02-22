Венесуэльский форвард «Сочи» Кордова: когда мы говорим о России, думаем о холоде

«Ну, конечно, когда мы говорим о России, в первую очередь мы думаем о погоде, о климате, о холоде. Но, как мне сказали, в Сочи не так холодно, как в других городах России, и это меня, конечно, радует. Я надеюсь, когда мы приедем в Сочи, не будет так холодно.



И в целом, если мы говорим про культуру, то, конечно, это совершенно другая культура, и я очень хочу познакомиться поближе с людьми, познакомиться с новой для себя культурой. Я уверен, что это будет прекрасный этап моей карьеры как в личном плане, в персональном плане, так и в профессиональном.



Если мы говорим про профессиональную составляющую, то, конечно, нужно добиваться результатов, для того чтобы мы все были счастливы и у нас был отличный период в “Сочи”», — сказал Кордова пресс-службе южан.