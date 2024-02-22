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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Венесуэльский форвард «Сочи» Кордова: когда мы говорим о России, думаем о холоде

Венесуэльский нападающий «Сочи» Серхио Кордова высказался об ассоциациях с Россией.

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Венесуэльский форвард «Сочи» Кордова: когда мы говорим о России, думаем о холоде | Источник: Чемпионат.com

«Ну, конечно, когда мы говорим о России, в первую очередь мы думаем о погоде, о климате, о холоде. Но, как мне сказали, в Сочи не так холодно, как в других городах России, и это меня, конечно, радует. Я надеюсь, когда мы приедем в Сочи, не будет так холодно.

И в целом, если мы говорим про культуру, то, конечно, это совершенно другая культура, и я очень хочу познакомиться поближе с людьми, познакомиться с новой для себя культурой. Я уверен, что это будет прекрасный этап моей карьеры как в личном плане, в персональном плане, так и в профессиональном.

Если мы говорим про профессиональную составляющую, то, конечно, нужно добиваться результатов, для того чтобы мы все были счастливы и у нас был отличный период в “Сочи”», — сказал Кордова пресс-службе южан.

Напомним, Кордова перебрался в «Сочи» из турецкого «Антальяспора» на правах шестимесячной аренды с опцией выкупа этой зимой. В нынешнем сезоне форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1,8 млн.

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