Уткин — о налоге на легионеров в РПЛ: околобюрократическая муть, циркулирование денег

«Я, честно говоря, не представляю себе, как это начнёт работать, потому что, во-первых, это снова взлетит ценник на всех россиян, которые хоть более-менее умеют попадать по мячу. Во-вторых, это тем самым поставит заслон перед возможностью попадания молодых россиян в конкурентную европейскую среду. А мы с вами видим, даже для самых ярких талантов российского чемпионата, вроде Арсена Захаряна, подобный переход даётся не просто, а это означает только одно — разницу в классе при сопоставимом и, в общем-то, должном уровне таланта. Да и деньги там, прямо скажем, получаются не особенно великие.



В общем, по-моему, эта мера, уж если её два года замораживают, первый раз из-за пандемии, второй раз из-за отстранения в Еврокубках… Но если она такая, как бы сказать, которую можно отложить, ну, какого демона тогда её вообще нужно на третий год вводить после того, как её придумали, обсудили и осталось такой с клубами её согласовать?



В общем, пока мне во всём этом видится такая околобюрократическая муть, ещё одно циркулирование денег по кругу, при том, что богатые всё равно станут богаче, а бедные всё равно станут беднее. А россияне-футболисты останутся на том же самом уровне», — сказал Уткин в выпуске своего YouTube-канала.