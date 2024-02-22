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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Зобнин — о крупных победах «Спартака» на сборах: всё равно есть над чем работать

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о серии разгромных побед своей команды в товарищеских матчах на зимних сборах.

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Зобнин — о крупных победах «Спартака» на сборах: всё равно есть над чем работать | Источник: Чемпионат.com

Московская команда выиграла четыре игры подряд с общим счётом 19:0.

«Всегда хочется большего. Хорошо, что крупно выиграли, сыграли “на ноль”, но всё равно есть моменты, которые необходимо улучшать. У нас ещё есть время, чтобы это поправить.

Игра с «Астаной» стала последней в рамках зимних сборов. Так что она стала финальным тестом. Поэтому нужно было действовать уже приблизительно так, как это должно быть в официальных матчах. Так, в принципе, и получилось. Сейчас будем с полной концентрацией готовиться непосредственно к «Зениту», — приводит слова Зобнина пресс-служба московского клуба.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. Команда Гильермо Абаскаля на выезде встретится с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало игры — в 19:30 мск.

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