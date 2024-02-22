«Спартак» убрал Свинова и Классена из заявки команды на матчи РПЛ

Свинов перешёл в «Спартак» 1 января 2022 года из «Факела» за € 250 тыс. В первой половине нынешнего сезона вратарь провёл за красно-белых лишь два матча в РПЛ, в которых пропустил шесть голов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 600 тыс.