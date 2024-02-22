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15:15 (мск), источник: ТАСС

Президент «Торпедо» сообщил, что команда начнет сезон-2026/27 на новом стадионе

Основные работы по строительству стадионы стартовали в сентябре 2022 года.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 22 февраля. Стадион московского футбольного клуба «Торпедо» будет готов в 2025 году, команда будет выступать на нем начиная с сезона-2026/27. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал президент «Торпедо» Александр Волнушкин.

20 сентября 2022 года стартовали основные работы по строительству стадиона «Торпедо».

«По последним данным, стадион будет готов в 2025 году. В начале 2026-го состоится его документальная сдача. Соответственно, сезон-2026/27 “Торпедо” начнет на новой арене», — сказал Волнушкин.

«Уверен, что сроки не будут нарушены — наоборот, объект будет готов с небольшим запасом. Потому что вопрос стадиона закладывается в бюджет: мы должны четко понимать на год вперед, где будет играть команда», — добавил президент клуба.

9 августа 2022 года власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова футбольного клуба «Торпедо» на юге столицы. Будущий стадион сможет вместить более 15 тыс. зрителей. По форме арена будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме футбольного клуба «Торпедо».

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