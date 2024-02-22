Президент «Торпедо» сообщил, что команда начнет сезон-2026/27 на новом стадионе

ТАСС, 22 февраля. Стадион московского футбольного клуба «Торпедо» будет готов в 2025 году, команда будет выступать на нем начиная с сезона-2026/27. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал президент «Торпедо» Александр Волнушкин.

20 сентября 2022 года стартовали основные работы по строительству стадиона «Торпедо».

«По последним данным, стадион будет готов в 2025 году. В начале 2026-го состоится его документальная сдача. Соответственно, сезон-2026/27 “Торпедо” начнет на новой арене», — сказал Волнушкин.

«Уверен, что сроки не будут нарушены — наоборот, объект будет готов с небольшим запасом. Потому что вопрос стадиона закладывается в бюджет: мы должны четко понимать на год вперед, где будет играть команда», — добавил президент клуба.