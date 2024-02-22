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15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» объявил о выкупе контракта Марсело Алвеса

Футбольный клуб «Сочи» объявил о полноценном переходе бразильского защитника Марсело Алвеса, который выступал за южан на правах аренды.

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«Сочи» объявил о выкупе контракта Марсело Алвеса | Источник: Чемпионат.com

Футболист заключил с клубом контракт до 2028 года.

К «Сочи» 26-летний защитник присоединился прошлым летом, в нынешнем сезоне бразилец провёл 17 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Марсело — воспитанник клуба «Мадурейра», за который он начал играть в 2017 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алвеса в € 500 тыс.

«Сочи» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. Южане набрали 11 очков по результатам 18 проведённых встреч.

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