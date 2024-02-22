Налог на легионеров — очень странная затея. Где плюсы? | Источник: Спорт-Экспресс

Хватит трогать эту тему

На днях в интервью «СЭ» генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что в организации не забыли про налог на легионеров: «Она (идея. — Прим. “СЭ”) находится в состоянии заморозки. Сначала мы ее заморозили из-за пандемии, которая ударила по доходам клубов, потом продлили заморозку из-за потери доходов от участия в еврокубках. Тем не менее решение принято, концепция утверждена. Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам еще раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю с сезона-2024/25. Либо продлить заморозку еще на один сезон».

За годы, что концепция в заморозке, ей уже изрядно перемыли кости. Несмотря на это — «решение принято, концепция утверждена». С клубами обсудят, позицию «против» выслушают, но либо с нового сезона, либо через год введут. Это читается и между строк, и прямо. Вопрос — для чего?

Напомню концепцию — пару лет назад вместе с новым лимитом на легионеров в РФС захотели также ввести налог на иностранцев. 10 тысяч рублей за минуту на поле для легионеров старше 23 лет, 5 тысяч — для тех, кто младше. Деньги, по идее, должны поступать в общий банк, откуда будут распределяться среди клубов, у которых играют молодые футболисты. Дележка пропорциональная — сколько выступали в минутах юные россияне за условный клуб N в процентах от общего количества — столько процентов от банка и получит этот клуб N. Хорошая же задумка?

На первый взгляд — да. Тут поощрение и клубам, дающим время воспитанникам; и селекции — везите, мол, молодых иностранцев, будете платить меньше. Станем все бенфиками и аяксами. Хотите играть сильными легионерами — платите деньги. Вроде здраво. Но вот если копнуть…

Для начала — этическая сторона вопроса. Не слишком ли глубоко РФС хочет вмешаться в трансферные дела клубов? Лимит на легионеров — окей, понятная инициатива. Но это стратегическое ограничение, которое гарантирует игровое время как минимум 48 россиянам в РПЛ. А налог — это тактический уровень, добавляющий новую вводную при комплектовании стартового состава. Звучит вводная так: «Стоит ли этот игрок того, чтобы мы заплатили за него 900 тысяч рублей, или не очень?» Все это плюсом к другим дилеммам — в хорошей ли футболист форме, подходит ли игровой задумке. Вопрос, повторяется — не слишком ли глубоко РФС лезет в голову тренерам?

Теперь к экономике. 5 тысяч рублей, 10 тысяч — выглядит символически для футбола, где суммы обычно исчисляются в миллионах евро. Пока не сядешь за калькулятор. Итак, при нынешнем лимите «полная легионерская комплектация» опытными игроками за сезон обойдется клубу РПЛ в 216 миллионов рублей. Более двух миллионов евро.

100%, что такая сумма не выйдет ни у кого — это максимальный показатель, для которого восемь возрастных легионеров должны провести каждую минуту на поле на протяжении всего сезона. Но сам факт — деньги получаются совсем не символические. И если условный «Спартак» или «Зенит» еще смогут себе такое позволить, то что делать остальным? Переходить на россиян?

Кстати, о них. РФС переживает о том, что молодым футболистам с паспортом мало доверяют, но это конечный ресурс. Почти или вообще нет стран в мире, которые могли бы отечественными футболистами целиком покрыть чемпионат. Россия — не исключение, у нас недостаточно сильных игроков. Валерий Карпин на матч с Египтом вызвал больше 40 человек, и четвертый десяток уже откровенно отличался от первого. С новым налогом есть шанс увидеть в РПЛ больше 150 отечественных футболистов — сколько из них будет уровня первой лиги, ЮФЛ? Для чего? На них можно посмотреть в первой лиге и ЮФЛ.

Наконец, новый налог откроет путь к старым добрым махинациям. Клуб N решил задачу, не вылетает и ни за что не борется, а впереди — несколько туров до финиша. Что делать? Легионеров в отпуск, молодежь на поле — зарабатывать деньги. Отличный спортивный принцип. Иной раз такое можно будет встретить и в безнадежных матчах — если условная команда точно знает, что проиграет условному «Зениту» — зачем платить больше, когда можно заработать? Молодежь — на поле!

Да и нужно ли клубы дополнительно мотивировать искусственными мерами? «Ростов» уже долгие годы делает ставку на молодых футболистов, последние два сезона почти полностью провел только с отечественными игроками на поле. До всяких налогов. Точно так же «Краснодар» заточен на воспитанников — тоже не ради отчислений из общего банка. А «Зенит», думается, не перестанет выпускать бразильцев, даже если тариф будет посекундный. Команды руководствуются целями, а не налогами.

В последние годы российский футбол здорово оздоравливается. Наши клубы открывают новые рынки, раскрывают футболистов активнее, чем раньше. С молодыми россиянами все в порядке — их десятки. И они тоже, как и мы, видели эпоху «золотых паспортов», знают, чем это заканчивается — и не хотят так же. Желают игрового роста, а не «золотую клетку». Не все, конечно, но большинство — и плоды этого видны на поле по Пиняеву, Тюкавину и прочим.

Все это происходит естественным путем, эволюционно, через пробы и ошибки. Но мы растем. К чему же вмешиваться с новыми налогами и менять ландшафт? К тому же судьба почти любого странного налога заранее известна — он будет отменен. Как это было в Великобритании — англичане не получили финал Лиги чемпионов в 2008 году из-за того, что приехавшие иностранцы должны были бы заплатить налог с прибыли. Взвесив все — налог отменили, иначе бы на Олимпиаде-2012 пришлось совсем туго.

Хорошо по поводу налога на иностранцев высказались в Италии — там клубы платят напрямую государству после отмены льгот в прошлом году: «Мера сделает команды менее конкурентоспособными, что приведет к падению доходов, сокращению ресурсов, выделяемых на академии молодых игроков, снижению объемов производства и, следовательно, уменьшению поступлений во внутренний бюджет», — сказано в заявлении серии А от 29 декабря 2023 года.

Чего далеко ходить — налог на легионеров уже был и в России. В 2015 году клубы обязали платить за иностранных тренеров и футболистов по несколько миллионов рублей. Чем закончилось? Саботажем со стороны клубов и скорой отменой. Денег в РФС получили совсем чуть-чуть, ни на что толком не потратили — вот и вся история.

Так что в вопросе нового налога на легионеров можно только сказать спасибо за креативность. Спасибо, но не надо — все уже работает неплохо. 8+5 — отличный лимит. Может, на этом пора закрыть тему с легионерами?