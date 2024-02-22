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22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» объявил о переходе Константина Кучаева

Полузащитник Константин Кучаев официально стал игроком «Пари Нижний Новгород», перейдя из московского ЦСКА.

Пари Нижний Новгород
ЦСКА
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Источник: Чемпионат.com

Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца текущего сезона. За нижегородскую команду футболист будет выступать под 18 номером.

Кучаев стал уже третьим экс-армейцем, пополнившим «Пари НН» этой зимой. Ранее нижегородский клуб арендовал полузащитников Константина Марадишвили у «Локомотива» и Никиту Ермакова у ЦСКА.

В нынешнем сезоне Кучаев провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, но только один — целиком. В ноябре игрок перенёс мышечное повреждение и два последних матча года провёл в запасе.

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