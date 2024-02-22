«Пари НН» объявил о переходе Константина Кучаева
Полузащитник Константин Кучаев официально стал игроком «Пари Нижний Новгород», перейдя из московского ЦСКА.
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Полузащитник Константин Кучаев официально стал игроком «Пари Нижний Новгород», перейдя из московского ЦСКА.
Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца текущего сезона. За нижегородскую команду футболист будет выступать под 18 номером.
Кучаев стал уже третьим экс-армейцем, пополнившим «Пари НН» этой зимой. Ранее нижегородский клуб арендовал полузащитников Константина Марадишвили у «Локомотива» и Никиту Ермакова у ЦСКА.
В нынешнем сезоне Кучаев провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, но только один — целиком. В ноябре игрок перенёс мышечное повреждение и два последних матча года провёл в запасе.