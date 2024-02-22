«Пари НН» объявил о переходе Константина Кучаева

Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца текущего сезона. За нижегородскую команду футболист будет выступать под 18 номером.

Кучаев стал уже третьим экс-армейцем, пополнившим «Пари НН» этой зимой. Ранее нижегородский клуб арендовал полузащитников Константина Марадишвили у «Локомотива» и Никиту Ермакова у ЦСКА.