ЦСКА арендовал иранского защитника Риванди с правом выкупа

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа. Он будет выступать за ЦСКА под 96-м номером.

19-летний футболист проходил в молодежной команде армейцев стажировку в рамках партнерства с иранской академией КИА. После этого его пригласили на просмотр в основную команду, по итогам которого клуб подписал контракт с защитником.