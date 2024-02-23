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00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» потратил больше всех в РПЛ в зимнее трансферное окно

Санкт-Петербургский «Зенит» занял первое место в Российской Премьер-Лиге по тратам в прошедшее зимнее трансферное окно.

Зенит
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«Зенит» потратил больше всех в РПЛ в зимнее трансферное окно | Источник: Чемпионат.com

Сине-бело-голубые приобрели футболистов на сумму в € 29,85 млн.

Напомним, зимнее трансферное окно в России закрылось ночью с 22-го на 23-е февраля в 00:00 часов по московскому времени.

Топ-3 клуба РПЛ по тратам в зимнее трансферное окно сезона-2023/2024:

1. «Зенит» — € 29,85 млн;

2. «Спартак» — € 13 млн;

3. «Краснодар» — € 8,8 млн.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков после 18 туров. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» — два очка. Московский «Спартак» с 30 очками находится на пятом месте.

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