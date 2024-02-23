«Зенит» потратил больше всех в РПЛ в зимнее трансферное окно | Источник:

Напомним, зимнее трансферное окно в России закрылось ночью с 22-го на 23-е февраля в 00:00 часов по московскому времени.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков после 18 туров. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» — два очка. Московский «Спартак» с 30 очками находится на пятом месте.