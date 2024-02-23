ЦСКА удивил фанатов, «Спартак» исключил защитника из команды. Главные трансферы в день закрытия окна в России

ЦСКА арендовал 19-летнего иранца

Московский ЦСКА официально объявил об аренде защитника иранского «КИА» Амирхоссейна Риванди.

Как ранее сообщал Sport24, Риванди будет выступать за армейцев до конца сезона, после чего красно-синие смогут выкупить 19-летнего футболиста.

Амир Риванди, выступающий на позиции левого защитника, находился на просмотре в ЦСКА в рамках партнерской программы с академией «КИА».

Кучаев перешел в «Пари Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым.

Вчера 25-летний Кучаев разорвал соглашение с армейцами и подписал трудовой договор с «Пари НН» до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Константин Кучаев провел за ЦСКА 15 матчей, не отметившись результативными действиями. На его счету 1 игра за сборную России.

Для многих болельщиков ЦСКА этот переход оказался неожиданным. Вот, как его объяснил гендиректор клуба Роман Бабаев.

К сожалению, травмы усложняли его футбольный путь, и в последние годы у Кости было не так много игрового времени, как бы этого всем хотелось.

И в текущей ситуации, когда тренерский штаб не мог гарантировать ему место в основном составе, было принято непростое общее решение отпустить Костю в Нижний Новгород. Надеемся, что Костя сможет там играть и перезапустить карьеру. Мы все в ЦСКА ему этого желаем«, — заявил Бабаев в интервью “Матч ТВ”.

«Урал» объявил о переходе Алексея Ионова

Атакующий полузащитник Алексей Ионов перешел в «Урал». 35-летний футболист перебрался в клуб из Екатеринбурга на правах свободного агента.

В «Урале» Ионов будет играть под 11-м номером. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В скором времени полузащитник присоединится к команде.

Последним клубом Алексея Ионова был «Ростов», который он покинул 12 декабря 2023 года.

На протяжении карьеры Алексей Ионов играл за «Зенит», «Кубань», «Анжи», московское «Динамо», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар».

«Рубин» арендовал футболиста сборной Сербии

Полузащитник сербского «Спартака» из Суботицы Лука Биелович перешел в «Рубин» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа, сообщает пресс-служба казанцев.

22-летний футболист является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи.

В январе 2023-го Биелович провел свой первый и пока единственный матч за сборную Сербии, выйдя на замену в товарищеской игре с США (2:1).

«Сочи» подписал полноценный контракт с Алвесом

«Сочи» оригинально объявил о подписании полноценного контракта с защитником Марсело Алвесом. Видео было опубликовано в официальном сообществе футбольного клуба в VK.

Бразилец подошел на рецепцию и попросил поменять номер 2024 (год, когда истекало арендное соглашение), карта от которого не работала, на новый. Рецепционист выдал ключ с номером 2028, отметив, что у Алвеса теперь улучшенные условия.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-167184904&hd=2&id=456241168&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Марсело Алвес играет в «Сочи» с июля 2023 года, куда перешел из «Мадурейры» на правах аренды. Теперь 26-летний футболист является полноценным игроком российской команды.

«Спартак» отзаявил Маслова из РПЛ

«Спартак» отзаявил защитника Павла Маслова, сообщается на сайте РПЛ.

Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», москвичи внесли 23-летнего футболиста в заявку второй команды, которая выступит в стартующем сезоне Второй лиги в Дивизионе Б.

Напомним, ранее за «Спартак»-2 были заявлены голкипер Илья Свинов и Леон Классен. Это позволит всем троим выступать и за вторую, и за основную команду красно-белых.

В сезоне-2023/24 Маслов принял участие всего в четырех матчах «Спартака», из которых в РПЛ провел всего 10 с небольшим минут.

«Крылья» взяли в аренду аргентинского вингера Ороско

«Крылья Советов» объявили о переходе аргентинского полузащитника Франко Ороско.

22-летний футболист присоединился к самарской команде на правах аренды до конца сезона из «Лануса».

«Крылья» заплатят за аренду футболиста 250 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

В прошлом сезоне Ороско провел в чемпионате Аргентины 23 матча и забил 4 гола.

«Краснодар» объявил о переходе Виктора Са из «Ботафого»

Пресс-служба «Краснодара» объявила о переходе из «Ботафого» левого атакующего полузащитника Виктора Са.

«Быки» заключили с 29-летним игроком контракт до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2023 Са провел за «Ботафого» 56 матчей, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.