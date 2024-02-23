ЦСКА удивил фанатов, «Спартак» исключил защитника из команды. Главные трансферы в день закрытия окна в России
Внутри самые интересные сделки!
Внутри самые интересные сделки!
Московский ЦСКА официально объявил об аренде защитника иранского «КИА» Амирхоссейна Риванди.
Как ранее сообщал Sport24, Риванди будет выступать за армейцев до конца сезона, после чего красно-синие смогут выкупить 19-летнего футболиста.
Амир Риванди, выступающий на позиции левого защитника, находился на просмотре в ЦСКА в рамках партнерской программы с академией «КИА».
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым.
Вчера 25-летний Кучаев разорвал соглашение с армейцами и подписал трудовой договор с «Пари НН» до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне Константин Кучаев провел за ЦСКА 15 матчей, не отметившись результативными действиями. На его счету 1 игра за сборную России.
Для многих болельщиков ЦСКА этот переход оказался неожиданным. Вот, как его объяснил гендиректор клуба Роман Бабаев.
К сожалению, травмы усложняли его футбольный путь, и в последние годы у Кости было не так много игрового времени, как бы этого всем хотелось.
И в текущей ситуации, когда тренерский штаб не мог гарантировать ему место в основном составе, было принято непростое общее решение отпустить Костю в Нижний Новгород. Надеемся, что Костя сможет там играть и перезапустить карьеру. Мы все в ЦСКА ему этого желаем«, — заявил Бабаев в интервью “Матч ТВ”.
Атакующий полузащитник Алексей Ионов перешел в «Урал». 35-летний футболист перебрался в клуб из Екатеринбурга на правах свободного агента.
В «Урале» Ионов будет играть под 11-м номером. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В скором времени полузащитник присоединится к команде.
Последним клубом Алексея Ионова был «Ростов», который он покинул 12 декабря 2023 года.
На протяжении карьеры Алексей Ионов играл за «Зенит», «Кубань», «Анжи», московское «Динамо», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар».
Полузащитник сербского «Спартака» из Суботицы Лука Биелович перешел в «Рубин» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа, сообщает пресс-служба казанцев.
22-летний футболист является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи.
В январе 2023-го Биелович провел свой первый и пока единственный матч за сборную Сербии, выйдя на замену в товарищеской игре с США (2:1).
«Сочи» оригинально объявил о подписании полноценного контракта с защитником Марсело Алвесом. Видео было опубликовано в официальном сообществе футбольного клуба в VK.
Бразилец подошел на рецепцию и попросил поменять номер 2024 (год, когда истекало арендное соглашение), карта от которого не работала, на новый. Рецепционист выдал ключ с номером 2028, отметив, что у Алвеса теперь улучшенные условия.
Марсело Алвес играет в «Сочи» с июля 2023 года, куда перешел из «Мадурейры» на правах аренды. Теперь 26-летний футболист является полноценным игроком российской команды.
«Спартак» отзаявил защитника Павла Маслова, сообщается на сайте РПЛ.
Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», москвичи внесли 23-летнего футболиста в заявку второй команды, которая выступит в стартующем сезоне Второй лиги в Дивизионе Б.
Напомним, ранее за «Спартак»-2 были заявлены голкипер Илья Свинов и Леон Классен. Это позволит всем троим выступать и за вторую, и за основную команду красно-белых.
В сезоне-2023/24 Маслов принял участие всего в четырех матчах «Спартака», из которых в РПЛ провел всего 10 с небольшим минут.
«Крылья Советов» объявили о переходе аргентинского полузащитника Франко Ороско.
22-летний футболист присоединился к самарской команде на правах аренды до конца сезона из «Лануса».
«Крылья» заплатят за аренду футболиста 250 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.
В прошлом сезоне Ороско провел в чемпионате Аргентины 23 матча и забил 4 гола.
Пресс-служба «Краснодара» объявила о переходе из «Ботафого» левого атакующего полузащитника Виктора Са.
«Быки» заключили с 29-летним игроком контракт до 30 июня 2025 года.
В сезоне-2023 Са провел за «Ботафого» 56 матчей, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.
Автор: Николай Соников