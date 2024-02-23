Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
23:00
Метц
Лион
Футбол. Еврокубки
22.02
Легия
Мольде
03
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Айссауи: Сид Ахмед очень хотел оказаться в ЦСКА

Футбольный агент Анисс Бенчабане, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, прокомментировал дебют своего клиента в армейском клубе.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК «УСМ Алжир»

19-летний алжирец дебютировал за красно-синих в победном матче с «Химками» (3:0). Хавбек вышел в конце товарищеской игры.

«Конечно, я рад, что Сидахмед дебютировал сразу же после подписания контракта, это говорит о доверии к нему в клубе. Он очень хотел оказаться в ЦСКА», — приводит слова Бенчабане «Евро-Футбол. Ру».

Футболист перешел в российский клуб 20 февраля за 250 тысяч евро из «УСМ Алжир». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года.

 «В России полицейский забрал у меня 300 долларов». Роддик поспорил с Такером Карлсоном о безопасной Москве
Главная история любви Сочи: Заварзина и Уайлд — от русской свадьбы до развода со сменой стран
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь