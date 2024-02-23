Агент Айссауи: Сид Ахмед очень хотел оказаться в ЦСКА

19-летний алжирец дебютировал за красно-синих в победном матче с «Химками» (3:0). Хавбек вышел в конце товарищеской игры.

«Конечно, я рад, что Сидахмед дебютировал сразу же после подписания контракта, это говорит о доверии к нему в клубе. Он очень хотел оказаться в ЦСКА», — приводит слова Бенчабане «Евро-Футбол. Ру».