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12:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны сроки восстановления Карраскаля и Смолова

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль оправился от повреждения и уже занимается в общей группе.

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Стали известны сроки восстановления Карраскаля и Смолова | Источник: Спорт-Экспресс

25-летний колумбиец может принять участие в контрольном матче с «Балтикой» сегодня, 23 февраля, или с ЦСКА завтра.

Федор Смолов продолжает восстановление, он должен присоединиться к партнерам на следующей неделе и будет готовиться к матчу РПЛ с «Локомотивом» (3 марта).

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