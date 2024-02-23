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15:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рианчо сомневается, что Кокорин сможет заиграть в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

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Источник: Соцсети

«Кокорин хорошо играет на Кипре, но это ничего не значит. Мы видим, как непросто российским игрокам адаптироваться в Испании — уровни лиг слишком разные. Кокорину, думаю, будет тяжело вернуться даже в РПЛ. Чемпионат Кипра — это невыдающаяся лига. Она намного уступает чемпионату России», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

32-летний Кокорин в этом сезоне провел 18 матчей за «Арис» в чемпионате Кипра, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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