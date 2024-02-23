Рианчо сомневается, что Кокорин сможет заиграть в РПЛ

«Кокорин хорошо играет на Кипре, но это ничего не значит. Мы видим, как непросто российским игрокам адаптироваться в Испании — уровни лиг слишком разные. Кокорину, думаю, будет тяжело вернуться даже в РПЛ. Чемпионат Кипра — это невыдающаяся лига. Она намного уступает чемпионату России», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.