Жоаозиньо: Желаю «Краснодару» выступать в Лиге чемпионов и растить молодых игроков

«Поздравляю “Краснодар” с прошедшим днём рождения! Желаю самого наилучшего клубу, чемпионских результатов. Желаю, чтобы “Краснодар” выступал в Лиге чемпионов и растил ещё очень много молодых игроков!» — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.