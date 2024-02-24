«Краснодар» завершил зимние сборы и вернулся в Россию

«Быки» завершили второй сбор, который проходил в Абу-Даби с 10 по 22 февраля. Он продлился 13 дней. За это время чёрно-зелёные провели три контрольных матча, где победили «Урал» (1:0) и «Торпедо» (2:1), а также уступили «Астане» (2:4). В Краснодаре команда продолжит подготовку к возобновлению сезона«, — написано в заявлении “Краснодара”.