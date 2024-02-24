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12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Трансферы «Зенита» сделают команду чемпионом?

Судя по покупкам конкурентов — реально на чемпионство нацелены только в Санкт-Петербурге. Колонка Дмитрия Зимина.

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Зенит, РПЛ, трансферы: кого купил клуб, сравнение со Спартаком, Краснодаром и другими клубами: Артур, Нино, Ахметов | Источник: Чемпионат.com

Трансферное окно закрылось, но пик активных обсуждений переходов закончился ещё в январе. Именно тогда «Зенит» провёл две бразильские сделки, подписав Нино и Артура, плюс забрал у «Краснодара» Ильзата Ахметова. Многие ошибочно приписывают сюда и переход Педро, забывая важную деталь: по этому игроку «Зенит» официально договорился ещё летом, получив на него права. Которые, кстати, достались клубу благодаря уходу в «Коринтианс» Юри Алберто.

Финализируем: действующие чемпионы зимой пригласили трёх футболистов (хоть и пришли четыре), потратив в общей сложности около € 20 млн. Отпустили в аренды Чистякова, Сутормина и Ду Кейроса — у бразильца она платная. Плюс — уход Кругового летом в ЦСКА (но играть весной он будет за вторую команду).

Семак усилил те позиции, которые хотел: Нино уже в основе, как и Педро с Артуром

Осенний центр обороны требовал усиления и страховки. Ещё в конце прошлого сезона вылетел Родригао, в начале этого травму получил Чистяков, поэтому приходилось адаптироваться. Использовать схему с тремя игроками в центре, до последнего верить в Ренана, а в итоге получить реальную пользу от Алипа. Конечно, всё это не устраивало Семака. Ему нужен был серьёзный защитник, который желательно без долгой адаптации зайдёт в основу.

Им стал Нино. Основной игрок «Флуминенсе». С уже реальным опытом игры на высоком уровне. В Петербурге грамотно сработали, узнав, что у парня есть опция самовыкупа, и забрали его по цене в два раза ниже рыночной. Бразилец вырос в зарплате и переехал ближе к Европе с шансом заиграть в топ-чемпионате в будущем — пока только плюсы. Важно, что Нино, прибыв в «Зенит», сразу включился на максимум. И, судя по товарищеским матчам, именно он станет основным правым центральным защитником. У него классная антропометрия, хладнокровие и надёжность. Если это перенесётся на РПЛ, где он, вероятно, начнёт в паре с Алипом, то будет повод убедиться в правильности выбора.

Нино и Артур | Источник: ФК «Зенит»

Артур — очевидная замена Малкому. Бразильца, судя по всему, вели давно, а его прощание с родиной было лишь вопросом времени. Пока впечатление о нём неплохое. Несколько мячей на сборах, хорошее взаимодействие с Венделом, Кассьеррой, Клаудиньо, плюс полезные действия в обороне. Вероятно, на него рассчитывают как на футболиста основного состава. Парень стал самым дорогим новичком — этот статус надо оправдывать.

Про Педро, несмотря на талант, надо говорить очень аккуратно. Да, несколько классных голов в товарищеских матчах, интеграция в состав, но никто не знает, что будет в официальных матчах. Пока этого парня лучше рассмотреть на перспективу. Но если он сразу же влетит в основу — мало кто удивится. Ахметов также смотрится прилично — он повысил конкуренцию в средней линии, а его паспорт и низкая цена — это возможность для манёвра.

Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин | Источник: Чемпионат.com

С точки зрения ушедших всё логично: Чистяков мало играл, и ему точно требовалась перезагрузка. Как и Сутормину. По Круговому сложнее — вряд ли клуб хотел отпускать его в ЦСКА, но это выбор самого Данила. В «Зените» точно удивились, когда вместо переговоров о новом контракте услышали о факте подписания с другим клубом — здесь вопросы к обеим сторонам.

После стали искать замену, но по сути с единственным сильным кандидатом договориться не удалось. Тикнизян, судя по всему, не совсем профессионально повёл себя в переговорах, поэтому остаётся в «Локо». Интереса к Макарчуку не было, и боссы «Зенита» сразу опровергли слухи. А других реальных вариантов на рынке сейчас просто нет.

«Зенит» потратил больше всех конкурентов за чемпионство. Почему так?

Вряд ли потому что у «Краснодара» или «Спартака» не хватает денег. Действующие лидеры РПЛ также усиливали позиции, которые необходимы. Взяли опорника Кастаньо из чемпионата Мексики за € 7,3 млн — хороший трансфер в среднюю линию, основной игрок сборной Колумбии. Но ещё требовался игрок в атаку. И здесь клуб повёл себя нетипично — в последний день трансферного окна взял бразильца Виктора Са. Ощущение, что это точно не первая опция для клуба, но уже важно было хоть кого-то купить. Поэтому и подписали почти 30-летнего нападающего, который не смог ярко проявить себя за время недолгой европейской карьеры в Германии.

«Спартак» купил костариканца Угальде за € 13 млн, хотя тренерский штаб явно нуждался в большем. И это при новом спортивном блоке, который мог бы проявить себя лучше. Но, возможно, сработало старое правило: лучше не взять никого, чем плохого. Правда, уровень того же Угальде пока мало кто понимает, хоть он и прилично забивает на сборах («Спартак» там вообще забивает много). ЦСКА пригласил Тамерлана Мусаева из «Балтики» и двух юных игроков из дальних стран — Алжира и Ирана. Эти ребята, скорее всего, на перспективу: кажется, что в клубе хотят повторить успешный кейс с Файзуллаевым. «Динамо» вообще не стало тратиться на новичков. Неожиданно деньги появились у «Локо» — подписали двух игроков из чемпионата Франции: нападающего Хамулича (пришёл в аренду) и защитника Ньямси за € 3,5 млн.

Когда наблюдаешь за такой трансферной кампанией топов, создаётся ощущение, что стать чемпионом желание есть только у одного клуба. Того, который уже делал это пять раз подряд.

Дмитрий Зимин

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