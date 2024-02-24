Источник: «Зенит» запросил у ЦСКА 200 миллионов рублей за трансфер Кругового зимой

Как отмечает источник, армейцы до последнего надеялись заполучить Кругового уже этой зимой. Московская команда была готова заплатить за футболиста 80 миллионов рублей, однако «Зенит» соглашался отпустить его только за 200 миллионов рублей. В связи с этим сделка не состоялась.