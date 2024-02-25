Убыток в $34,7 млн. Итоги зимнего трансферного окна в России

Кто из клубов больше всех потратил

В общей сложности клубы РПЛ потратили €167,3 ($181,17 млн), а продали игроков на сумму в €135,2 млн ($146,41 млн). Всего в клубы перешли 95 футболистов, а покинули 84 игрока.

Таким образом, трансферный баланс РПЛ пятый год подряд оказался отрицательным и составил минус €32,1 млн ($34,7 млн).

Больше всех потратил петербургский «Зенит», который купил трех бразильцев: Артур из «Палмейрас» за €15 млн ($16,24 млн), Педро из «Коринтианс» за €9 млн ($9,75 млн) и Нино из «Флуминенсе» за €5 млн ($5,41 млн).

Теперь помимо новичков «Зенита» в петербургском клубе девять игроков с бразильским паспортом: Дуглас Сантос, Родригао, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо и Марио Фернандес, у которого также есть российское гражданство. На петербургский клуб пришлось 44,5% затрат всех российских команд.

На втором месте по затратам «Спартак», который купил всего одного игрока. Московский клуб купил за €13 млн ($14,08 млн) 21-летнего нападающего Манфреда Угальде у голландского «Твенте». Этот трансфер стал вторым самым дорогим среди российских клубов в прошедшее окно. Кроме того, его переход стал вторым самым дорогим в истории «Спартака»: на первом месте Гус Тиль, которого покупали за €18 млн ($19,49 млн).

Лидирующий «Краснодар» стал третьим клубом по затратам. Кубанский клуб в межсезонье потратил на два трансфера €8,8 млн ($9,53 млн). Команда Сергея Галицкого приобрела Кевина Кастаньо из мексиканского «Крус Асуля» за €7,3 млн ($9,53 млн) и Виктора Са из бразильского «Ботафого» за €1,5 млн ($1,62 млн). Трансфер Кастаньо вошел в пятерку самых дорогих покупок нынешнего межсезонья в РПЛ.

Самый низкий баланс прибыли и расходов оказался у «Зенита» — минус €27,85 млн ($30,18 млн), далее расположились:

«Спартак» — минус €13 млн ($14,09 млн);

«Краснодар» — минус €7,95 млн ($8,62 млн);

«Локомотив» — минус €3,18 млн ($3,45 млн);

«Ростов» — минус €3,07 млн ($3,33 млн);

«Балтика» — минус €2,75 млн ($2,98 млн);

«Рубин» — минус €1,64 млн ($1,78 млн);

«Сочи» — минус €1,41 млн ($1,53 млн);

«Ахмат» — минус €1,10 млн ($1,19 млн);

ЦСКА — минус €350 тыс. ($379 тыс.);

«Урал» — минус €125 тыс. ($135 тыс.);

«Факел» — минус €30 тыс. ($32,51 тыс.).

В плюс вышли только четыре клуба: «Динамо» с €350 тыс. ($379 тыс.), «Оренбург» с €320 тыс. ($346,77 тыс.), «Крылья Советов» с €100 тыс. ($108 тыс.) и «Пари Нижний Новгород» с €1,06 млн ($1,15 млн).

Также семь клубов, среди которых «Спартак», «Ростов», «Урал», «Рубин», «Факел», «Сочи» и «Ахмат», никого не продали и не смогли заработать с трансферов.

Главные трансферы

Самый дорогой трансфер

Самым дорогим трансфером зимы стал переход Артура из «Палмейраса» в «Зенит».

Источник: MIGUEL SCHINCARIOL

Петербургский клуб заплатил за бразильского нападающего €15 млн ($16,25 млн). Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.

Следом по стоимости расположились форвард «Твенте» Манфред Угальде, перешедший в «Спартак» за €13 млн ($14,09 млн) и бразилец Педро, который был куплен «Зенитом» у «Коринтианса» за €9 млн ($9,75 млн).

Роналдо в «Ростове»

Бразильский футболист Роналдо Сезар Соарес дос Сантос (Роналдо) перешел в «Ростов».

Источник: Соцсети

Трансфер обошелся «Ростову» в €2 млн ($2,17 млн). Срок контракта с Роналдо не уточняется.

Форвард является воспитанником «Сан-Каэтано», последние полтора года играл за болгарский «Левски». 23-летний Роналдо провел в нынешнем сезоне 25 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Он выступает за «Левски» с лета 2022 года, контракт рассчитан до 2025-го. Недавно футболист получил болгарское гражданство.

ЦСКА купил защитника «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2027/28.

Соглашение с 25-летним футболистом начнет действовать с 4 июня, контракт рассчитан до конца сезона-2027/28. Договор также предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что Круговой во второй половине сезона-2023/24 будет получать игровую практику во второй команде. «На двух стульях в футбол за “Зенит” не играют. Круговой переведен во вторую [команду] для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», — сказал Медведев.

Сам защитник заявил в телеграм-канале, что «Зенит» предлагал ему лучшие условия по новому контракту, но он выбрал ЦСКА, поскольку хочет играть в футбол. Круговой признался, что переговоры с «Зенитом» продолжались полтора года.

«Предложение, которое поступило со стороны “Зенита”, устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — отметил Круговой.

Лидирующий «Краснодар» отдал «Зениту» Ахметова

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит».

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера составила €850 тыс. ($921,1 тыс.).

Ахметов заявил, что будет использовать шанс, который предоставил ему петербургский клуб.

«У меня есть уверенность, что буду играть в “Зените”. У меня были хорошие матчи в “Краснодаре”. Я понимаю, что могу играть в “Зените”, я должен играть здесь. Я хочу использовать все шансы, которые будут. Хочу доказать сам себе, что могу. Не собираюсь отбывать номер, хочу играть и приносить пользу», — отметил он.