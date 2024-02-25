«Зенит» — худший клуб РПЛ по трансферному балансу за последние пять сезонов
Исследовательская организация CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по трансферному балансу за последние пять сезонов.
Исследовательская организация CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по трансферному балансу за последние пять сезонов.
Санкт-петербургский «Зенит» показал худший результат — минус € 126 млн.
В данный рейтинг вошли лишь шесть клубов чемпионата России по футболу, так как организация учитывала те клубы, чей объём трансферов (расходы и доходы) превысил € 100 млн за последние пять сезонов.
1. ЦСКА (Москва) — минус € 10 млн.
2−3. «Динамо» (Москва) — минус € 63 млн.
2−3. «Краснодар» — минус € 63 млн.
4. «Локомотив» (Москва) — минус € 64 млн.
5. «Спартак» (Москва) — минус € 81 млн.
6. «Зенит» (Санкт-Петербург) — минус € 126 млн.
В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» находится на второй строчке.