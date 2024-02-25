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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов — об игре «Зенита» и «Спартака»: нельзя ждать качественного уровня в таком матче

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

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СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Рестарт чемпионата, каждая команда готовилась. Есть небольшие изменения в составах “Спартака” и “Зенита”. Питерцам нужно догонять “Краснодар”, а красно‑белым — подтягиваться к лидерам чемпионата.

Нельзя ждать (качественного) уровня в таком матче. Никогда не бывает так, что все сразу после большого перерыва начинают показывать хорошую игру. Но атмосфера на матче будет прекрасная, будет много зрителей, закрытая арена. Прекрасный стадион. Да и вообще, стартовать с такого матча — всегда прекрасно», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 марта, начало в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» после 18 сыгранных матчей РПЛ сезона-2023/2024 располагается на пятом месте, набрав 30 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 38 очков. Его ближайшими преследователями являются «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

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