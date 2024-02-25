Черчесов — об игре «Зенита» и «Спартака»: нельзя ждать качественного уровня в таком матче

«Рестарт чемпионата, каждая команда готовилась. Есть небольшие изменения в составах “Спартака” и “Зенита”. Питерцам нужно догонять “Краснодар”, а красно‑белым — подтягиваться к лидерам чемпионата.



Нельзя ждать (качественного) уровня в таком матче. Никогда не бывает так, что все сразу после большого перерыва начинают показывать хорошую игру. Но атмосфера на матче будет прекрасная, будет много зрителей, закрытая арена. Прекрасный стадион. Да и вообще, стартовать с такого матча — всегда прекрасно», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».