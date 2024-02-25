Матыцин о Fan ID: «Это указ президента, обратной дороги не будет»

«Не считаю, что Fan ID имеет отношение к попыткам убить футбол. Во-первых, это указ президента, никакой обратной дороги не будет. Во-вторых, решение направлено на обеспечение безопасности культуры боления на стадионах», — сказал Матыцин.

Карта болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23, с 1 декабря 2022 года она обязательна для прохода на все матчи чемпионата России. Наличие карты обязательно для всех участников мероприятия.