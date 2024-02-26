Черчесов уверен, что футболист Дзюба еще порадует болельщиков своей игрой
Бывший главный тренер сборной России отметил, что нападающий является высококлассным футболистом.
Бывший главный тренер сборной России отметил, что нападающий является высококлассным футболистом.
МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба является высококлассным игроком, он еще не раз порадует болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Во-первых, надо отметить, что Артем — это высококлассный игрок. Не знаю, сколько он забьет, насколько я знаю, он пропускал один сбор из-за травмы, но я уверен, что Дзюба обязательно еще не раз порадует всех болельщиков своей игрой», — сказал Черчесов.
«На вопрос, сколько он еще сможет играть, я также затрудняюсь ответить, потому что это вопрос не ко мне, а к его физиологии», — добавил собеседник агентства.
Дзюбе 35 лет, он подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. До этого футболист выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», за который провел 5 матчей и отметился 1 забитым мячом. 6 ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей в разных турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи. С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за петербургский «Зенит».