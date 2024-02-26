Черчесов уверен, что футболист Дзюба еще порадует болельщиков своей игрой

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба является высококлассным игроком, он еще не раз порадует болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Во-первых, надо отметить, что Артем — это высококлассный игрок. Не знаю, сколько он забьет, насколько я знаю, он пропускал один сбор из-за травмы, но я уверен, что Дзюба обязательно еще не раз порадует всех болельщиков своей игрой», — сказал Черчесов.

«На вопрос, сколько он еще сможет играть, я также затрудняюсь ответить, потому что это вопрос не ко мне, а к его физиологии», — добавил собеседник агентства.