Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
25.02
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
25.02
Реал
Севилья
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Булыкин: судьям нужно не объявлять решения VAR по стадиону, а объяснять их после матчей

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в российский футбол.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Булыкин: судьям нужно не объявлять решения VAR по стадиону, а объяснять их после матчей | Источник: Чемпионат.com

Со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Судьи после игры должны давать флеш-интервью и объяснять свои действия. VAR может сказать, что был пенальти или что-то ещё, а по какой причине и как это объяснить, всё равно никто не будет понимать. Мы ведь и так видим, что засчитан гол или назначен пенальти. А по какой причине? Это ведь самое главное. Нужно не объявлять решения VAR, а объяснять их. Тогда будет намного круче, как в европейских лигах судьи после матчей во флеш-интервью объясняют свои решения», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь