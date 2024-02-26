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14:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексей Ионов рассказал, как поддерживал форму, оставаясь без клуба два месяца

Новичок футбольного клуба «Урал» Алексей Ионов рассказал, как поддерживал форму, оставаясь без клуба на протяжении двух месяцев.

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Алексей Ионов рассказал, как поддерживал форму, оставаясь без клуба два месяца | Источник: Чемпионат.com

Футболист покинул «Ростов» 12 декабря и до 22 февраля находился в статусе свободного агента.

«Это привычка, уже сформированная годами, плюс здоровый образ питания, который приводит к тому, что ты держишь себя в такой форме. Опять же, это тренировки. У меня есть персональный тренер, который следит за мной, который помогает мне соблюдать, скажем, план работы. Соответственно, придя на тренировку, мне не было сложно.

Когда есть цель, то ты идёшь на работу вдвойне заряженный, эмоциональный, поэтому никогда у меня нет проблем с этим. Я понимал, что я хочу продолжать играть, играть на высоком уровне, Соответственно, я должен и обязан, как я считаю, держать своё тело, свой организм в той форме, в которой буду выдавать результаты», — сказал Ионов в интервью клубному YouTube-каналу.

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