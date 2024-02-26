Ловчев — о Джикии: При Старостине к нему бы так не относились
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» выразил мнение о том, как бы изменилась ситуация с Георгием Джикией при Николае Старостине.
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» выразил мнение о том, как бы изменилась ситуация с Георгием Джикией при Николае Старостине.
«Я думаю, Старостин сейчас мог бы помочь как российскому футболу, так и “Спартаку”. Вот все говорят про Джикию. Во времена Старостина такого просто не было бы. Джикия — человек, который относился к “Спартаку” очень хорошо, ничем он не был запятнан. Верой и правдой он служил “Спартаку”. При Старостине к нему не отнеслись бы так, однозначно. Если человек не хотел играть, то он всегда говорил: “До свидания”», — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.
Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если Гильермо Абаскаль останется в клубе.