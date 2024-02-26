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16:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Заболотный: Привык, что меня критикуют. В последнее время мне это даже нравится

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный в интервью «СЭ» рассказал, как реагирует на критику.

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Заболотный: «Привык, что меня критикуют. В последнее время мне это даже нравится!» | Источник: Спорт-Экспресс

«Да меня всегда критикуют, я уже к этому привык. В последнее время мне это даже нравится! Один великий футболист сказал мне: “Если тебя критикуют — за тобой следят. Если нет реакции — ты никому не нужен”. В лицо не высказывали ни разу. Возможно, по ТВ я выгляжу в другом ракурсе, но когда люди видят меня вживую, то в основном говорят: “Ого, такой высокий! Такой мощный!” Просят автографы, фото — плохого никто ничего не говорил», — сказал Заболотный «СЭ».

В текущем сезоне Заболотный провел 25 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых сумел отличиться 8 голами и 1 результативной передачей.

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