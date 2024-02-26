«Наговоришь фигни — сожрут». Зачем судьи в России будут объявлять решения на весь стадион

Арбитры РПЛ будут публично объявлять свои решения после просмотра VAR, как изменится работа судей, подробности, мнение | Источник: Чемпионат.com

В РФС решили сделать своих рефери ближе к народу. Мы уже привыкли, что перед матчами РПЛ или сборной кто-то берёт в руки микрофон и разогревает публику музыкой. Теперь громкоговорители будут использовать прямо по ходу матча. Хорошо ещё, что не как в Грозном много лет назад, когда Вилкова обвинили в продажности. Немного в другом стиле: теперь главный судья после просмотра эпизода на мониторе должен объявить о своём решении на весь стадион.

Ключевое здесь «объявить», а не объяснить. Да, это не сделает работу российских рефери публичной. Скорее добавит им волнения, а в медиа наверняка создадут классные мемы.

Как это будет выглядеть? Мы это уже увидели на репетиции. Условный Сергей Карасёв изучил эпизод у монитора, после чего должен объявить на весь стадион: «После просмотра эпизода: игрок совершил наказуемое нарушение. Игра рукой. Пенальти». Есть и более расширенная версия. Судья может сказать: «После просмотра эпизода итоговое решение — красная карточка за лишение явной возможности забить гол игроку под номером 3. Задержка соперника».

По сути, всё то, что есть в КХЛ. Но практика взята не оттуда. РФС сообщил, что этот эксперимент проводят ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). И в нём участвуют португальская и мексиканская федерации. Теперь и Россия. Надо ведь быть ближе к мировому футболу. Пока получается так.

«Российский футбольный союз стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол. Эксперимент с объявлением решений после просмотра VAR хорошо зарекомендовал себя на международных соревнованиях, поэтому мы обратились в ФИФА и IFAB с просьбой стать третьей футбольной федерацией в мире, которая проведёт тест данной технологии в Чемпионате и Кубке страны. В первых турах после возобновления сезона она будет работать на нескольких матчах тура и к концу сезона станет доступна на всех матчах».

Да, эксперименты — это здорово. И глупо их оценивать до момента исполнения. Может, к лету это всё будет выглядеть так эффектно, что все признают: как же круто! Но пока больших преимуществ не видно. Судьи будут говорить лишь о том, что и так пишется на табло стадионов и на телевизионной картинке. Помните же эти титры: «Решение подтверждено — пенальти» или «Гол не засчитан. Офсайд»? Конечно, на стадионе есть те, кто может это не увидеть. Как и перед экраном. Может, эксперимент нацелен на них? Тогда всё чуть более объяснимо. Людям на стадионе должно стать понятнее, какой момент вообще просматривали судьи и за что, например, удалили кого-то из игроков.

Но не стоит уж слишком преувеличивать его ценность. Чуть больше года руководители РПЛ просили РФС сделать работу судей публичной и разрешить им объяснять свои решения после матчей, но получили запрет. В итоге удалось договориться хотя бы об этом. Прогресс ли? Вряд ли сильный.

Вот как эту историю описал экс-арбитр РПЛ и эксперт по судейству Игорь Федотов:

— История с объявлением решений судей после просмотра VAR понятная: в хоккее есть, а почему в футболе нет? Я нормально к этому отношусь. Главное здесь — психология. Как поведёт себя арбитр во время большого матча, например, в Краснодаре, когда вокруг давят 30 тысяч человек? На каком пульсе судья подойдёт к монитору? Арбитры ведь никогда этим не занимались. Да, эксперимент такой был, там участвовали Левников, Безбородов и Иванов. Но есть ведь и молодые судьи — и большой вопрос, насколько они психологически уравновешены. Главное — грамотно и чётко излагать увиденное по правилам игры. Не лезть в дебри, не рассуждать, прижатая была рука или нет. Иначе можно наговорить фигни, СМИ и болельщики за это зацепятся — и тебя сожрут.

Вообще, раз уж в России любят ориентироваться на мировой опыт, то почему бы не посмотреть, как работают в США? Да, пока там нет интервью с судьями, но уже несколько лет все переговоры видеоассистентов и главных публичны. То есть в специальной программе разбираются все спорные моменты, а аудитория отлично понимает, почему рефери принял то или иное решение. Локально такое выходило и у нас, когда выпускали ролики с переговорами. Но УЕФА был от этого не в восторге. Поэтому эксперимент если и сохранится, то в очень усечённом режиме.

В Англии тоже идут к открытости. Ховард Уэбб потихоньку раскачивает консервативную лодку АПЛ и уже несколько раз на ТВ выходили переговоры видеоассистентов с главными. Плюс фишка руководителя — признавать ошибки. Как только происходит что-то вопиющее, он звонит в клубы с извинениями. Из-за этого даже родился мем про то, что можно сколько угодно ошибаться, а Ховард отделается только извинениями.

Может, и у РПЛ получится стать ещё более открытой и рано или поздно начать публиковать переговоры судей? Нынешний же эксперимент добавит шоу, сделает жизнь болельщиков на стадионе чуть проще, но вряд ли поможет понять, почему именно судья принял то или иное решение. Хотя, судья по словам босса наших судей, прямо сейчас такой задачи и не было:

«Объявления своих решений судьями после вмешательства VAR в РПЛ и Кубке — это тест, который сейчас проводит IFAB в некоторых футбольных турнирах, — сказал “Чемпионату” Павел Каманцев. — Все инструкции и правила, по которым будут работать арбитры, пишет IFAB, а не РФС. Как будет развиваться данный проект в будущем, знает только IFAB. Мы работаем в тех рамках, которые есть. В футболе всё новое внедряется постепенно, и я не исключаю, что это первый шаг, а в будущем система будет изменена и открытости станет ещё больше. Сейчас же слова арбитров должны быть предельно краткими и понятными, помогать болельщикам на стадионе разобраться в том, что происходит. Надеемся, что предоставленная нашей федерацией информация будет полезна для развития футбола во всём мире».