Личка — о задачах на весну: «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» уважаем, но смотрим наверх

— Летом «Динамо» месяц решало вопрос с Чавесом, все было на грани срыва. Карраскаль перешел в конце августа. Бителло приехал в последний момент. Переживали, что не можете задействовать новичков раньше?

— Как я говорил ранее, уже спокойнее отношусь к внешним обстоятельствам. Когда ты делаешь максимум, но не получается, это судьба. Проблема, если не делаешь все возможное. Я знал, что клуб делал максимум. Чавес, Бителло и Карраскаль приехали в конце трансферного окна. Раньше, к сожалению, не получилось. До сентября первые семь игр мы провели без новичков. Только в Ростове на замену вышел Карраскаль.

Полностью команда собралась в конце сентября после матчей сборных. Это тоже может быть один из тех факторов, почему у нас была неудачная серия: искали себя, не дожимали ситуацию в концовке. Хотя я не хочу искать никаких оправданий. Было так, как было. Не было новичков, зато проявляли себя другие — Фомин хорошо помогал команде, Бальбуэна, Маричаль, Скопа. Макаров забил красивый гол в Казани, Тюкавин впереди был хорош, у Нгамале пошло… В сложных ситуациях команда старалась делать, что может, и получалось хорошо.

Сейчас у нас больше времени подготовиться вместе, и я хочу, чтобы команда росла, показала, что может играть еще лучше. «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» — всех уважаем, но смотрим наверх, на «Краснодар» и «Зенит». Это наша мотивация — догнать кого-то из них в таблице или даже обоих. Нужно быть мотивированными этой целью. Мы никого не боимся, — сказал Личка «СЭ».