Сергей Семак назвал свою цель в жизни

Специалист заявил, что в его жизни всегда одна цель — меняться в лучшую сторону. Также Семак рассказал, как его поздравила команда, и отметил, что не будет праздновать день рождения на зимних сборах.

«В жизни цель всегда одна — меняться в лучшую сторону. Что касается профессиональных задач, то мы должны, мы обязаны делать все возможное, чтобы показывать наилучший результат. Команда поздравила обычным образом — сегодня был тоннель для тех, кто отличился в той или иной степени.



Есть ли желание и возможность отпраздновать день рождения на сборах и расслабиться? Нет. Такой вариант мы не предусматривали», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».