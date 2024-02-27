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15:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак назвал свою цель в жизни

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своих жизненных и профессиональных целях.

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Сергей Семак назвал свою цель в жизни | Источник: Чемпионат.com

Специалист заявил, что в его жизни всегда одна цель — меняться в лучшую сторону. Также Семак рассказал, как его поздравила команда, и отметил, что не будет праздновать день рождения на зимних сборах.

«В жизни цель всегда одна — меняться в лучшую сторону. Что касается профессиональных задач, то мы должны, мы обязаны делать все возможное, чтобы показывать наилучший результат. Команда поздравила обычным образом — сегодня был тоннель для тех, кто отличился в той или иной степени.

Есть ли желание и возможность отпраздновать день рождения на сборах и расслабиться? Нет. Такой вариант мы не предусматривали», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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