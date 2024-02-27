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15:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Михаил Игнатов: все в «Спартаке» работают на адаптацию Угальде

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о новичке красно-белых Манфреде Угальде, перешедшего из нидерландского «Твенте» за € 13 млн.

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Михаил Игнатов: все в «Спартаке» работают на адаптацию Угальде | Источник: Чемпионат.com

«Манфред — нападающий другого плана. Маленького роста, коренастый, быстрый, очень техничный и с хорошим первым касанием. Он знает, в какую зону уйти, не жадный, отдаёт пас и хорошо понимает игру. Мы постараемся ему помочь адаптироваться, чтобы он приносил больше пользы. Но он очень квалифицированный футболист, который будет приносить много пользы команде и забивать голы. Все работают на его адаптацию. Манфред и сам прекрасно справляется, уже забивает очень красивые голы», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом». Игра пройдёт 2 марта.

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