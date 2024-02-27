Семин заявил, что Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти

«Сергей — большой молодец. Бьет все рекорды на посту главного тренера “Зенита”. В Санкт-Петербурге какие только тренеры не работали — и Адвокат, и Спаллетти. Но Семак работает лучше всех. Наверное, все закономерно. Он хорошо знает свою работу и футбол в целом. У него отличный опыт работы игроком и тренером. Крепкого здоровья и удачи ему», — приводит «Евро-Футбол. Ру» слова Семака.