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27 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Семин заявил, что Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил работу Сергея Семака в «Зените».

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Источник: РИА "Новости"

«Сергей — большой молодец. Бьет все рекорды на посту главного тренера “Зенита”. В Санкт-Петербурге какие только тренеры не работали — и Адвокат, и Спаллетти. Но Семак работает лучше всех. Наверное, все закономерно. Он хорошо знает свою работу и футбол в целом. У него отличный опыт работы игроком и тренером. Крепкого здоровья и удачи ему», — приводит «Евро-Футбол. Ру» слова Семака.

Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под руководством российского специалиста «Зенит» 5 раз становился чемпионом, 4 раза победителем Суперкубка России и 1 раз — Кубка страны.

В текущем сезоне петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.

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