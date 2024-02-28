Дзюба взял бы в свою фиджитал-команду Головина и Соболева

«Многие из моих друзей согласились бы на подобную авантюру с удовольствием. 100% ряды команды пополнил бы Иван Кузьмичёв. Он в полном порядке и в FIFA, и в Counter-Strike, и в NHL. Далее — Стас Магкеев, Макс Ненахов. Банда была бы как на подбор… В Counter-Strike очень хороши Никита Чернов, Саша Головин и Александр Соболев. А последний ещё и в FIFA играет на высоком уровне. Мне кажется, он часов 20 в сутки проводит за компьютерными играми», — заявил Дзюба RT.